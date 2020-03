Coronavirus: Más de 300 profesionales de hospitales de Sevilla están ya contagiados o en aislamiento

El coronavirus empieza ya a golpear al sistema sanitario sevillano. Más de 300 profesionales de los hospitales de la provincia y de la Atención Primaria están contagiados o en aislamiento con síntomas a la espera de conocer los resultados de las pruebas.

Se trata del otro dato de esta epidemia, el que engloba a los profesionales de los centros sanitarios (de todas las categorías) que están en primera fila de batalla contra el coronavirus, y que, un mes después de la llegada del Covid-19 a la provincia, deja ya la cifra de al menos 330 profesionales que han contraído el virus. Unos datos que la Administración andaluza no ha facilitado de momento ni a los propios profesionales ni a sus representantes sindicales.

Por centros, y según han informado a este periódico fuentes cercanas a UGT, la mayoría del personal afectado pertenece al Hospital Virgen Macarena, donde tienen confirmada la enfermedad 107 profesionales. Hasta el pasado 23 de marzo, sólo en este hospital, había 192 profesionales en aislamiento domiciliario de los aproximadamente 4.300 de plantilla a los que hay que sumar otros 19 médicos del servicio de Urgencias, cuyos positivos se han confirmado posteriormente. Más de 200 casos de los que 107 son positivos ya confirmados. Del total de profesionales apartados, 89 son personal de enfermería, auxiliares y técnicos especialistas que suponen el 3,58% del total de la plantilla. De ellos 32 profesionales están confirmado mientras hay 57 que se encuentran en estudio. Otros 48 son profesionales en formación, es decir, médicos internos residentes. Aquí, el volumen de contagiados (37) y en aislamiento en casa (11) es del 16% del total de la plantilla. En las Urgencias son 19 los médicos que han confirmado su contagio y que suponen la mitad de la plantilla. Los facultativos especialistas de área contagiados son 16 -el 2,22% del total de la plantilla-, mientras que los casos en estudio se elevan a 24 (3,3%). Por último, están también apartados del hospital otros 12 profesionales del departamento de gestión y servicios.

En otro centro de referencia de la capital, el Hospital Virgen del Rocío, con el doble de personal, según la información oficial facilitada ayer al sindicato UGT en la mesa sectorial no se han registrado casos positivos hasta el momento. No obstante, las mismas fuentes han manifestado a este periódico que han conocido de mano de los propios profesionales algunos casos de contagios que ya estarían confirmado y que no aparecen en este recuento. No obstante, sí se han confirmado los casos de profesionales que están en estudio y por lo cual en aislamiento domiciliario, que en total son 83. Hay otros dos enfermeros que sí estarían ingresados en el hospital aunque fuentes de UGT señalan que desconocen si "se encuentran en planta o en UCI ni si son casos confirmados ya o aún en estudio".

Profesiones y sanitarios exigen a la Junta de Andalucía "información oficial" sobre los profesionales contagiados

Por categorías, de total de 85 profesionales aislados en el Virgen del Rocío 21 son enfermeros; 15 auxiliares de enfermería; 19 celadores; 7 residentes residente de primer, segundo, tercer y cuarto año; 13 facultativos especialistas de área; 7 técnicos especialistas (de los que no se detalla la categoría) un médico de familia.

"Son datos que hemos recopilado nosotros con los profesionales y que el hospital no nos facilita ni a los representantes sindicales y eso nos resulta es muy sospechoso. Se nos ha vetado de la web la información clara transparente que a diario que daba el hospital. El gerente del Virgen del Roció en la única reunión que tuvo con UGT y el resto de sindicatos con representación en el hospital nos dijo que su prioridad era velar por la salud de todos los trabajadores. ¿Dónde queda ahora eso?", se pregunta con impotencia una portavoz sindical de UGT en el Hospital Virgen del Rocío.

También hay bajas médicas en otros centros sanitarios de la provincia en los que tampoco se cuenta con datos oficiales. Según las investigaciones realizadas por el Sindicato Médico de Sevilla, serían "al menos 10 los médicos de Atención Primaria contagiados, otros diez en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos, 9 en el Hospital de Valme y sobre otros ocho o nueve en el Hospital de La Merced de Osuna". Cifras que desde el Sindicato Médico recalcan que no son oficiales porque "la Administración es reticente" a facilitarles a los representan sindicales.

Precisamente una "desinformación" que sumada a la "reiterada denuncia de falta de material de protección adecuado" se han convertido en el caballo de batalla de los sindicatos sanitarios en la crisis del coronavirus.

"Seguimos sin equipos de protección suficientes y reutilizando las mascarillas quirúrgicas"

"La Junta ha denegado facilitar los datos de personal sanitario contagiado, por centro sanitario u hospital, y dentro de estos por servicio: la cifra es intolerable y sólo consecuencia de la desinformación y falta de protección adecuada de los profesionales, tantas veces denunciada. Todo un ejemplo de manipulación interesada informativa. Esto sólo nos hace sospechar que haya centros en los que haya focos de contagios que afecten a la mayoría de la plantilla", lamentan desde el Sindicato Médico de Sevilla.

Su presidente, Rafael Ojeda, insiste en que los profesionales están "sin equipos de protección suficientes" y "reutilizando" mascarillas quirúrgicas durante toda una jornada laboral, "pese a los anuncios de compra de materiales que nunca llegan", denuncia.

En la misma línea se quejan los portavoces de las secciones sindicales de UGT en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío. "Nos sentimos impotentes y no sabemos qué respuestas darle a los compañeros y compañeras de todas y cada una de las categorías porque todas están sin los equipos adecuados, trabajando con síntomas y sin hacerles los test", manifiestan.

UGT también lamenta que, mientras que "la bolsa de trabajo está llena de gente esperando que los llamen a trabajar", la dirección del Virgen del Rocío "decidió ayer trasladar a cuatro celadores del Centro de Especialidades de Doctor Fleming, donde hay consultas que pertenecen al hospital, para reforzar la plantilla hospitalaria". "Desmantelan un centro que aún tiene actividad cuando hay miles y miles de celadores en bolsa para trabajar. Eso no es lógico", denuncian.

Todo ello mientras el ritmo de contagiados sigue creciendo de manera exponencial. Sólo ayer se volvieron a sumar 92 nuevos positivos, 16 menos que el día anterior, pero que elevan ya la cifra total a 627 afectados. Los hospitalizados empiezan ya también a copar las áreas reservadas en los hospitales. Es el caso del Macarena donde ya se están preparando dos alas de la segunda planta para casos sospechosos tras estar casi al completo la totalidad de la quinta en la que tres alas están reservadas para confirmados y apenas quedarían ya camas, según las fuentes. En el Virgen del Rocío, la planta reservada al principio de la crisis a casos de coronavirus era la sexta, pero este miércoles se habría incorporado a este cometido parte de la séptima planta y se está preparando la octava.