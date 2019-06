¿Qué pasa con las cucarachas en Sevilla?

Bienvenido calor y no tan bienvenidas cucarachas. Por más que pese, la llegada del confortable buen tiempo y el cielo soleado también va acompañada de la 'visita' de las cucarachas. Feos y antihigiénicos insectos que prometen dar más de un susto. Y un verano más, después de algunos ejercicios en los que no pudo afrontarse el programa por los efectos de la crisis, el Ayuntamiento de Sevilla planta batalla a las cucarachas desde el Centro Municipal Zoosanitario.

El verano es tiempo de plagas. Y teniendo en cuenta el cambio climático que se está produciendo, se prevén un aumento de las temperaturas y un menor régimen de lluvias. El calor puede llevar a nuestros hogares unas molestias añadidas por unos protagonistas que "no han sido invitados".

Son los bichos más odiados que existen. Las cucarachas parecen no querer perderse el verano y querer vivirlo a pleno. Están por tods lados. Así es que se las ve caminando, muy tranquilas por las calles de la ciudad, en grupos y solas. Pero también se meten en las casas, los departamentos y los locales.

Los entomólogos, expertos en el estudio científico de los insectos, aseguran que el calor y la humedad favorecen el ciclo de los insectos en general. No hace falta penetrar en lugares abandonados para encontrar a estos insectos tan molestos. Hasta en las casas o departamentos más pulcros siempre puede aparecer alguna. ¿Hay invasión o es la época del año?

Los expertos aclaran que no se trata de una invasión. Lo que ocurre es que en invierno es como si estos insectos estuviesen quietos, sus actividades normales bajan, y por eso apenas se ven. Esto no significa que desaparezcan, siguen así, pero no como sucede desde la primavera y especialmente en verano. También favorecen su aparición el dejar restos de alimentos sin guardar y las bolsas de basura abiertas.

Otro elemento que favorece a que las "cucas" sean casi como parte de la familia en verano es que comen cualquier cosa que encuentren. Es uno de los insectos más antiguos, y por eso es que tienen una capacidad de adaptación al ambiente muy alta.

Sobre las cucarachas

Las cucarachas pasan de ser un problema a convertirse en una plaga debido a su rápida reproducción. Se multiplican con gran rapidez, aunque existen diferentes especies de cucarachas y sus tiempos de reproducción difieren ligeramente, la cucaracha americana, una de las más comunes, puede poner huevos que eclosionarán alrededor de 15 ninfas de cucarachas en aproximadamente un mes, por lo que es recomendable una rápida actuación ante unos animales que son transmisores de enfermedades.

Y más vale cuidarse, porque así como se las ve de inofensivas puede resultar peligroso que una cucaracha entre e contacto con la comida, es que estos insectos producen secreciones que pueden afectar el sabor de los alimentos, y pueden transmitir enfermedades como gastroenteritis, diarreas inespecíficas, disentería y otras asociadas con la descomposición de la comida.

Dada su resistencia y su gran capacidad de reproducción, las cucarachas suponen una amenaza singular. Pueden acceder al interior escondidas en productos o en objetos, aunque, por lo general, entran directamente del exterior. Para ello, son capaces de comprimir y distorsionar su exoesqueleto, hasta alcanzar una cuarta parte de la altura de su cuerpo, y meterse por los más pequeños accesos al edificio: respiraderos, tuberías, grietas, etc. En caso de encontrar una situación alarmante, es momento de llamar a una empresa profesional de control de plagas.

Solución por parte del Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla activa todos los veranos un programa especial de lucha contra las cucarachas a través de la actuación del equipo del Centro Municipal Zoosanitario.

Si cualquier vecino es testigo de una presencia preocupante de cucarachas en la vía pública, edificios públicos, centros municipales, parques, jardines y colegios, puede ponerse en contacto con el Centro Municipal Zoosanitario a través del teléfono de emergencia 112 a través del correo electrónico zoosanitario@sevilla.org.

En ese momento, la incidencia será notificada al departamento correspondiente y los técnicos municipales valorarán el caso y planificarán el operativo. La actuación del CM Zoosanitario en las viviendas privadas será a través de la petición del asistente social del distrito.

Recomendaciones para evitar las cucarachas