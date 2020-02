Depredadores sexuales cazados en Sevilla

Es un caso muy parecido al de Triana. Borja P. L. fue condenado en 1998 a 18 años de cárcel por tres violaciones y una agresión sexual. Salió de prisión en 2013 con un tercer grado de penitenciario y una orden de alejamiento de Sevilla. Se estableció en Camas para poder regresar cada noche a dormir a la cárcel. A primera hora del 31 de diciembre de 2015, tras una noche de juerga con un amigo, abordó a una mujer en la calle Hespérides, la sujetó fuertemente por la espalda y le presionó el rostro contra el suelo para que no lo viera. La amenazó de muerte y la violó. Dejó un vestigio que permitió a la Policía identificar su ADN. Fue detenido e ingresó de nuevo en prisión. A la juez le admitió que no puede frenar sus impulsos y llegó a pedir la castración química.

Entre marzo y julio de 2015, la Policía Nacional recibió varias denuncias por agresiones sexuales y violaciones (en las primeras no tiene por qué haber acceso carnal a la víctima, aunque sí debe existir violencia o intimidación, pues de lo contrario sería considerado abuso) en un solar utilizado como aparcamiento junto al Hospital Virgen de Valme. Los investigadores llegaron a pensar que podría ser el mismo autor que atacó a varias mujeres en el Cortijo de Cuarto, pero luego vieron que las descripciones no coincidían. Tampoco las franjas horarias, ya que la mayoría de los casos ocurrieron en dos momenetos: las nueve y las once de la noche. El autor resultó ser un menor de edad, de 17 años, al que la Policía llegó a imputar hasta ocho casos. Jugaba en un equipo de fútbol del barrio y asaltaba a mujeres de distintas edades cuando iba o volvía de entrenar.

El sospechoso es de Linares, reside en Villanueva del Arzobispo y llegó a Sevilla desde Córdoba. No tenía relación alguna con la víctima, algo que suele ser habitual en estos casos y que complica sobremanera la investigación policial, puesto que no hay hilos de los que tirar en el entorno de la mujer violada. En este caso habría sido todavía más complicada porque el agresor tampoco tiene relación alguna con Sevilla.

Así es el protocolo que aplica la Policía para las violaciones

La Policía Nacional aplica siempre el mismo protocolo para las agresiones sexuales. Es fundamental que la víctima no se lave ni tampoco que limpie la ropa. Así lo expuso a este periódico hace unos años el inspector Paco Galván, de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Una vez que la víctima llama a la Policía, una patrulla la acompañará en todo momento, la tranquilizará y la llevará a un centro de salud u hospital donde se le tomarán muestras para tratar de encontrar algún vestigio que ayude a dar con el agresor. Las investigaciones de violaciones suelen ser muy complejas, ya que las víctimas no suelen tener nada en común con los agresores. Es aconsejable que las mujeres que sufran este tipo de delitos se fijen en el agresor y no se enfrenten a él. Si es posible, es recomendable también entablar conversación o diálogo con él y tratar de convencerlo. No todas las víctimas reaccionan igual ante una agresión sexual. Algunas se bloquean y no recuerdan nada. Otras sí dan pistas que ayudan a localizar a los autores. Algunas de las investigaciones que ha llevado la Policía han durado casi un año, pero la mayoría de ellas terminan con éxito. En algunas de ellas se han descartado a cientos de sospechosos que encajaban con la descripción aportada por la víctima antes de dar con el autor.