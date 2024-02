EOS X Space: así es la nave que despega desde Sevilla para viajes espaciales turísticos a 40.000 metros

EOS X Space, una empresa pionera en el sector del turismo espacial, ya anunció que iniciaría sus primeros vuelos turísticos desde Sevilla en 2023, marcando un hito importante en la industria espacial y en la oferta turística de España. Este proyecto ambicioso pretendía llevar a más de 15.000 personas al espacio en la próxima década, con el primer lanzamiento de prueba previsto para el primer semestre de 2023 y el inicio de vuelos comerciales para pasajeros en 2024.

