Esenzia, la fórmula revolucionaria para vender un forro polar a la hora

Tienen 19 y 20 años y han fundado una startup que vende actualmente un forro polar cada hora. El ejemplo de emprendimiento se llama Esenzia, una marca que tiene como socios a Carlos Guillén y Alessandro Ridolfi, dos jóvenes sevillanos estudiantes de Ingeniería industrial y Periodismo, respectivamente.

El proyecto nace en plena pandemia, hace un año, en el campus universitario de la Cartuja, en un descanso entre clase y clase en el que ambos comparten su afición por vender cosas y su pasión por la moda. Y unos ahorros de cien euros bastaron para iniciar una aventura emprendedora que les ha permitido facturar en menos un año 100.000 euros y que ya va en busca de una segunda ronda de financiación.

La inversión inicial de estos dos jóvenes, hijos de familias humildes, se empleó en la compra de dos forros polares donde estamparon el diseño que ellos mismos hicieron con una tablet; luego adquirieron unos diez más que repartieron entre sus amigos para empezar a promocionar la marca con fotos en redes sociales y en la calle. La estrategia de marketing de Esenzia es ésta: el 80% de sus ventas son online y llegan a su página web redireccionadas desde plataformas como Instagram o Tik Tok. Aunque tienen también un punto de venta habilitado en Triana y, en vista a su crecimiento, incorporan estos días uno más en Madrid, en el barrio de Salamanca, y próximamente otros en las estaciones de esquí de Sierra Nevada y Baqueira, en Marbella y en el barrio de Gracia de Barcelona.

Los productos estrellas son los polares con el nombre de la ciudad impreso, inicialmente el de Sevilla, pero es un detalle totalmente personalizable. Así, prácticamente sin hacer promoción, han despertado el interés de compradores de fuera de Sevilla, especialmente de Madrid, Zaragoza y Barcelona. Y han puesto ya un pie en el extranjero gracias a una eficaz campaña que ha consistido en realizar 300 polares para 300 jóvenes españoles que estudian con una beca de Amancio Ortega en Estados Unidos y que han logrado ir sumando clientes que buscan ya estas prendas marcadas en la espalda con un “Established in Washington, Established in New York...” y la bandera norteamericana. Un mercado que crece y que quieren potenciar a medio plazo no sólo en América, también en Francia, donde piensan que pueden tener mercado este tipo de prendas dirigidas a un target de menores de 25 años y con precios que no superan los 40 euros.

Tras los primeros meses de andadura, Ridolfi y Guillén optaron por buscar dinero fuera. La alternativa a pedir un préstamo bancario era lanzar una ronda de financiación para obtener nuevo capital. Y fue entonces cuando entró en Esenzia con un 20% Marco Pozzi, socio dedicado al sector de hotelero y que antes había invertido en startups tecnológicas. Un “fichaje perfecto” que le ha dado alas a estos universitarios, que además hacen una apuesta por la industria local pues la mayor parte de sus proveedores son sevillanos. Otra parte de los productos se fabrican en Oporto, donde han encontrado un mercado muy competitivo.

Esenzia ha iniciado esta temporada con incremento muy notable de su negocio, pues en los dos últimos meses han facturado un 251% más, crecimiento que les ha permitido duplicar la plantilla, pues ya son cuatro trabajadores y ofertarán en breve tres puestos más. Además, a corto plazo, prevén la apertura de una tienda física en Sevilla y planean también la ampliación de su catálogo con prendas “juveniles pero para vestir bien” y destinadas a un púbico de hasta 45-50 años.

La juventud de estos emprendedores, centennials que no han conocido un mundo sin internet, contribuye al marketing revolucionario que están haciendo en redes sociales, con acciones publicitarias y concursos virales que les han permitido sortear un forro polar cada tres minutos.

Esenzia tiene tambén una línea de comercio B2B y trabajan con residencias, colegios mayores, universidades y hasta hermandades para las que fabrican prendas personalizadas. Y, sin duda, representa a una nueva generación de emprendedores que rompe moldes en la industria de la moda.