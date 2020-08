Espadas anuncia una "auténtica transformación urbana sostenible" de Sevilla a partir de septiembre

La ciudad de las personas versión 2.0. Eso es lo que ha anunciado este viernes el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, durante la visita a las obras de reurbanización de la calle Mateos Gago. El primer edil ha señalado que esta intervención para semipeatonalizar la céntrica vía supone el inicio "de la auténtica transformación urbana de Sevilla" en lo que respecta a la movilidad y ganar espacio para el peatón en detrimento del vehículo particular. En definitiva, "ordenar la ciudad de otra manera".

"Septiembre va a arrancar fuerte. Habrá un montón de actuaciones con las que se empezará a ver esa transformación que queremos", ha dicho Espadas. El alcalde ha revelado que en septiembre se abrirá el proceso de partipación pública y debate del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), articulado en torno a siete grandes ejes y que contempla más de 40 intervenciones en todos los distritos para ahondar en las peatonaliazaciones. "El PMUS trabaja desde una visión metropolitana para reducir el tráfico de entrada al centro de la ciudad o la zona de Nervión y también para analizar y ver lo flujos internos. La idea clara es expulsar el tráfico hacia las rondas exteriores", ha resaltado.

Una de las obras que ya está en marcha, y que terminará antes de la próxima primavera, es la que concierne a la Ronda Histórica, desde la Barqueta a los Jardines de Murillo. La nueva ronda, con aceras más grandes y menos carriles para los coches, será zona con velocidad limitada a 30 kilómetros por hora. "Será para disfrutar de ella, con más espacio para el peatón, no para correr". Espadas ha añadido que en Triana Pagés del Corro contará con la misma limitación y en Nervión, calles como San Francisco Javier o Luis de Morales, que se transformarán con la obra de ampliación del tranvía a Santa Justa. "Tenemos claro que hay que expulsar los vehículos a las rondas exteriores. Los espacios históricos hay que reordenarlos. En los próximos meses habrá peatonalizaciones, nuevas zonas arboladas, reordenación del tráfico, recuperación del espacio para el peatón, cambios en las líneas de Tussam... son más de 40 actuaciones de transformación urbana", ha abundado Espadas, que ha incluido en ese lote a la Ronda del Tamarguillo, Kansas City o la Ronda Urbana Norte.

Espadas se ha mostrado muy crítico con la postura de los que critican esta apuesta del Ayuntamiento, asegurando que tienen un planteamiento de ciudad "arcaico": "¿Queremos o no una ciudad más saludable? Hay que tomar decisiones valientes. Este es nuestro modelo. La crisis del Covid-19 ha demostrado que debemos apostar por una ciudad más saludable en la que el vehículo vaya perdiendo espacio. Hay que hacerlo de forma valiente. No vamos a seguir los consejos de quienes proponen un modelo arcaico y obsoleto. Sevilla va a ser una ciudad más sana. Ha llegado la hora de la revolución urbana sostenible".

El alcalde también ha revelado que en septiembre se reunirá con todos los empresarios que tienen interés por construir aparcamientos subterráneos, tanto en el borde del Casco Antiguo como en los barrios para los residentes: "Existe interés. A final de año habrá un plan de aparcamientos".

El nuevo plan para el centro

Espadas ha resaltado que el Plan Respira, diseñado para restringir el tráfico en el centro y la zona histórica de Triana, nada tiene que ver con el Plan Centro puesto en marcha por Monteseirín y que generó tanta polémica hasta que fue desbaratado por Zoido. La tecnología jugará un papel importante en esta vuelta de tuerca: "No estamos como hace diez años. Hoy existe otro planteamiento. Habrá un sistema de videovigilancia flexible en el que podremos controlar que nadie use el centro para cruzar o para buscar aparcamiento. Es un modelo tecnológico y moderno en el que no se establecen zonas o limitaciones horarios. Así lo estamos explicando y lo seguiremos haciendo".

La obra de Mateos Gago terminará antes de tiempo

La actuación en Mateos Gago, con un presupuesto de 1,1 millones, ha deparado varios quebraderos de cabeza al Ayuntamiento, principalmente porque ha tenido que retrasarse en varias ocasiones. Espadas ha recalcado que necesitaba de "valentía, decisión y colaboración" y ha ensalzado el trabajo desarrollado desde el distrito y la Gerencia de Urbanismo. "Aquí intervienen muchos factores por ser una zona privilegiada en el corazón de la ciudad Patrimonio de la Humanidad".

Con esta actuación se renovarán todas las redes de suministros y la vía será semipeatonal, ganando espacio para las personas: "Entra dentro del nuevo modelo de ciudad". La pandemia ha deparado que la obra vaya más rápido de lo previsto, puesto que la mayoría de los bares y comercios están cerrados por la falta de visitantes. Esto hará que se adelante, aproximadamente un mes, la finalización. Podrá estar concluida el próximo mes de febrero. Ahora mismo el tramo más avanzado es el comprendido entre la calle Fabiola y Mesón del Moro, donde pronto se podrá poner la solería. "Esta obra emblemática es el inicio de la auténtica transformación urbana", ha concluido Espadas.