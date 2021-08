Espadas confirma que la reorganización del gobierno local llegará en septiembre

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, informó ayer de que quiere afrontar como primer edil "decisiones importantes" que afectan al Ayuntamiento "en clave presupuestaria", por lo que considera que "no es momento" de hacer "cábalas" sobre su sucesión como regidor, tras ser elegido candidato del PSOE-A a la Junta de Andalucía, sino que es tiempo de "apretar".

Espadas, en una entrevista concedida a Europa Press y como adelantó Diario de Sevilla el pasdo fin de semana, recuerda que ya ha abordado con su equipo de gobierno que en los primeros días de septiembre se trasladará "una propuesta reorganizativa, de reordenación de competencias en distintos concejales en función de distintas responsabilidades", algo que ultimará en agosto. "Se explicitará cuando se haga pública", aclara.

En este sentido, insiste en que no es partidario de "cábalas ni de especulaciones" porque entiende que "eso afecta de alguna manera a que el gobierno local esté concentrado en lo que tiene que estar". "Me consta que, además, los compañeros están en lo que están", insiste. Por tal motivo, planteará ahora una reordenación de competencias y de organización de trabajo y "en los próximos meses tiempo habrá, efectivamente, de ver quién es la persona que asume la responsabilidad de la Alcaldía".

"Tengo por delante, en clave presupuestaria, decisiones importantes que afectan al Ayuntamiento, en las que quiero, como alcalde, influir en que la Junta nos dé un papel importante a los ayuntamientos en la gestión de fondos europeos. No me voy a ir hasta que no me aseguren que la Junta va a ser sensible y coherente con lo que podemos aportar a la recuperación económica los ayuntamientos", sentencia.