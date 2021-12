Europa y diez hitos del mandato y medio del alcalde Espadas

Dos símbolos

Probablemente Juan Espadas se daría por satisfecho si este segundo mandato que ya no verá concluir terminase con una Fábrica de Artillería recuperada y a pleno rendimiento y, sobre todo, con la erradicación total del que se cuenta como el poblado chabolista más antiguo de Europa, el Vacie. Serían dos grandes símbolos que marcarían su gobierno. El trabajo está encauzado. Los avances en la antigua factoría, que ya alberga actividades puntuales, son muy evidentes y, cuando finalice la intervención, Artillería será un exponente internacional de la nueva Sevilla. En el Vacie se trabaja en silencio y la prudencia que requiere una misión muy delicada y, aunque no se anuncian los progresos por una cuestión de pura estrategia y metodología de trabajo, se ha avanzado bastante desde 2015. Algunos calendarios marcaban 2021 como el año de la desaparición y tal vez ahora no sea posible cumplir con ese plazo pero lo que sí se puede decir hoy es que hay un antes y un después de Espadas.