La Feria y el fin de las mascarillas meten a Sevilla de lleno en la séptima ola de Covid

Hay varios indicadores que empiezan ya a avisar de que la pandemia de Covid, lejos de irse, como la normalidad alcanzada podría hacer pensar, vuelve a repuntar en Sevilla. Por un lado, la advertencia de las autoridades sanitarias y de los propios profesionales ante un aumento notable de las incidencias y hospitalizaciones y, por otro, la venta de test de antígenos, que vuelve a estar disparada, según avisan desde el sector farmacéutico, que advierte, no obstante, de que el abastecimiento "está garantizado".

De lo primero ha dado cuenta este lunes la Junta de Andalucía. En palabras de la portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus del Gobierno andaluz, la doctora Inmaculada Salcedo, que ha reconocido que hay "miedo" en el sector sanitario ante un posible incremento del número de ingresos ante el aumento exponencial de los contagios en los últimos días como consecuencia de las aglomeraciones, la retirada de las mascarillas en los interiores y la celebración de fiestas multitudinarias como el caso de la Feria de Abril, donde, ha reconocido, se ha observado que "la gente se ha relajado en exceso". En esta línea, Salcedo ha insistido ante los mircrófonos de Canal Sur Radio en la recomendación de usar las mascarillas en locales cerrados, con poca ventilación y donde se acumulen personas.

Con anterioridad fue el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, el que hizo esta advertencia, cuando, tres días antes, el pasado viernes. se refirió a "una evidente subida" de casos, que no quiso calificar como nueva ola, pero que sí estaba dejando una tendencia ascendente en los ingresos hospitalarios. "Aunque hay que decir que con una evolución diferente respecto a lo que hemos tenido hasta ahora en relación al Covid. No hay una relación directa entre ingresos hospitalarios e ingresos en UCI, de modo que probablemente se trata de afectaciones menos virulentas", explicó entonces Jesús Aguirre.

Más contundente se ha mostrado desde el Sindicato Médico de Sevilla su presidente, Rafael Ojeda, que reconoce que ante el aumento progresivo de los ingresos en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos "hay que hablar de que está comenzando la séptima ola del coronavirus". Ante la situación, el facultativo lo tiene claro. La solución pasa por volver a usar la mascarilla en los interiores. Un hábito y una obligación que para él se abandonó "de forma drástica" hace tres semanas, ha reconocido en una entrevista en La Ser.

Además, Ojeda ha advertido de que entre los profesionales sanitarios hay un aumento importante de casos, como en el resto de la sociedad, y las bajas están afectando al servicio.

"Estamos en los cien test diarios"

Por otro lado, como ya ocurriera durante las pasadas navidades, que desencadenaron en la sexta ola de Covid y una de las de mayor impacto en cuanto a volumen de contagios por la contagiosidad de la variante ómicron, la mayor venta de test de antígenos en las farmacias es otro claro indicador de un aumento de la incidencia entre la población general, dado que las pruebas PCR sólo están indicadas desde las autoridades sanitarias para mayores de 60 años, embarazadas o inmunodeprimidos.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, su vicepresidente, Juan Pedro Vaquero, confirma también esta tendencia. El aumento de encuentros sociales en Sevilla, desde la celebración de la Semana Santa y tras una semana de Feria, ha causado tal incremento de ventas de test de antígenos que, según sus cálculos, "ha multiplicado la demanda habitual por cinco o seis" en las últimas semanas. Eso sí, advierte de que esa avalancha de peticiones ahora ha sido "previsible" y asegura que el suministro está cubierto. "Que la gente esté tranquila", indica el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

Vaquero confirma que el incremento en la venta de test se está notando "desde hace varias semanas", aunque reconoce que "en las últimas jornadas se ha disparado". "Prácticamente lo hemos notado desde la Semana Santa, pero, sobre todo, desde el fin de las mascarillas y en los últimos días de la Feria", señala el farmacéutico. Un incremento de las ventas que desde el sector veían "previsible". "Dos acontecimientos de esa magnitud en la ciudad -Semana Santa y Feria- con dificultad para mantener distancias y aforos y sin mascarillas evidenciaban que lo que está pasando iba a ocurrir. La Feria ha dado la puntilla final a una situación que ya era previsible", añade Vaquero.

Los profesionales achacan este incremento a la retirada de la mascarilla en interiores, la vuelta a las celebraciones, las reuniones con familiares y amigos, y, sobre todo, la "normalidad" con la que se ha celebrado la Feria de Sevilla.

"Me atrevo a decir que la situación es muy similar a la que vivimos en Navidad", afirma desde su farmacia en Castilleja de la Cuesta, su titular Julio Cansino. La situación no es nueva de las últimas jornadas. Según el boticario, el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos (Cacof) ha advertido de un aumento del 600% de la demanda desde la Semana Santa. Aún así, Cansino asegura que lo del pasado fin de semana "no tiene nombre". "Ha sido brutal, coincidiendo con los días más fuertes de la Feria. Han venido familias enteras a comprar test de antígenos", indica el farmacéutico, que cifra la media de ventas diarias de pruebas en el establecimiento en torno al centenar.

Además, Cansino avisa de una peculiar circunstancia de los últimos días por lo que recomienda incrementar la precaución ante cualquier síntoma compatible. "Se están dando muchos resultados negativos que a los dos o tres días confirman el positivo. Lo importante es funcionar más por la sintomoatología que por el propio test. Es aconsejable que si se tienen mocos, tos, fiebre o dolor de garganta, aunque no se confirme la infección con una prueba se hagan los aislamientos o se aumente la precaución", recomienda el farmacéutico.