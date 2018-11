García Cebrián propone una ruta ciclista por los pueblos del Guadalquivir

El exviceconsejero de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, padre del carril bici de Sevilla e e impulsor del Plan Director sevillano de la Bicicleta, José Antonio García Cebrián, ha planteado en el IX Foro Conversa en Coria del Río la posibilidad de crear una “ruta potente” en torno al Guadalquivir, que “conecte los municipios y que la puedan disfrutar todos los habitantes”.

El experto ha insistido en que una de las mejores formas de aprovechamiento del río entre las localidades ribereñas es hacer una vía que sea transitable. “Y la mejor solución es un carril bici que discurra entre esas poblaciones y el Guadalquivir. Es darle alma al río, ya que calles que hoy no existen entre esas localidades serían suplidas por una vía ecológica y saludable, lo cual permitiría mayores vivencias de todo tipo”, explica.

En su opinión, “la vía ciclista para que funcione, su primera característica debe ser la conectividad, ya que si no tiene continuidad no es útil, y si no es útil la gente no la usa”.

En un comunicado, la organización del evento ha indicado que García Cebrián ha subrayado que el carril bici de Sevilla fue un "éxito" y se realizó en cuatro años, "a diferencia de otras ciudades europeas como Ámsterdan o Copenhague que tardaron 25 y 30 años". "La gran aportación en Sevilla fue hacer una red en muy poco tiempo con un gran impacto en la ciudad", explica.

García Cebrián ha puntualizado que, en el ámbito del río, el Plan Andaluz de la Bicicleta en la aglomeración urbana de Sevilla, podría ser un elemento de complementariedad "magnífico, en torno a una infraestructura que no solamente va a satisfacer las necesidades de movilidad urbana, sino también el ocio, el turismo y el deporte".

Según un estudio del catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla Ignacio del Castillo, sobre la inversión en el carril bici de Sevilla, entre 2006 y los siguientes 25 años habrá un ahorro de 550 millones de euros, al cambiar el hábito de vida en la población, reduciéndose la contaminación y el gasto sanitario.