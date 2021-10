Influencers que fomentan la lectura

Decía Miguel de Cervantes que en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia. A lo que hoy habría que añadir… también en algún rincón del universo de internet. Porque, aunque nos cueste creerlo, no todo es negativo en el mundo de las redes sociales.

Existe un amplio grupo de usuarios que fomentan la lectura y las reseñas literarias. Incluso en Sevilla, quien reina las fotos grupales de toda España (un reciente estudio la sitúa como la ciudad donde más fotos en grupo se publican en Instagram).

En este sentido y en el marco de la Feria del Libro de Sevilla 2021 la Fundación Lara celebró ayer en la Fundación Cajasol un encuentro de Influencers “dedicadas” al fomento de la lectura y reseñas literarias en redes sociales, especialmente en Instagram.

Una cita denominada #BookstagramenSevilla, que contó con la colaboración de ‘Casa del Libro’. Cerca de un centenar de jóvenes ‘bookstagramers’ asistieron a esta cita que fue presentada y moderada por el periodista Fernando G. Haldón (@FGHaldon).

Las participantes fueron: Patricia Ibárcena (@patibarcenas, 8.580 seguidores), Carla Martí (@azasliterature, 4.655 seguidores), Judit Hernán (@quequieroleer, 34.100 seguidores) y Alba Martínez (@albanobooksnolife, 12.000 seguidores), quienes intervinieron en un coloquio que fue retransmitido vía streaming y seguido por centenares de personas.

Mujeres en su mayoría

En esta cita se debatieron las novedades, se analizó el presente y futuro de este público-lector y se dio a conocer proyectos y protagonistas de este fenómeno, ya que, entre los nuevos medios de difusión y apoyo al fomento de la lectura, las bookstagramers (en su mayoría, mujeres) se han consolidado en este sector.

Son Influencers que muestran su pasión por la lectura mediante la publicación de posts -entradas o comentarios escritos, acompañados de una imagen, fotografía o vídeo- en la red social Instagram, y que tienen miles de seguidores.

Las bookstagramers eligen los libros que van leyendo, de los que anuncian su llegada a las librerías y su lanzamiento comercial, además de recomendar su lectura o apoyar al autor. Son jóvenes aficionadas a la lectura, cuyas reseñas son seguidas también por un público joven, de procedencia y formación muy diversa, muy en consonancia con el género que trata cada una.

Lectores gracias a Instagram

Las publicaciones que realizan en Instagram van acompañadas en su mayoría de fotografías de libros cuidadosamente tratadas, de forma que se crea un ambiente favorable en torno al libro que capta la atención del seguidor/lector.

Los amantes de la lectura han encontrado su sitio en Instagram

Así, los amantes de los libros y la lectura han encontrado su sitio en Instagram, ya que para intercambiar opiniones y recomendaciones no es necesario asistir personalmente a un club de lectura o estar conectado continuamente.

Evidentemente, la pandemia y el confinamiento ha ayudado también a potenciar esta actividad, ya que desde hace unos años este fenómeno ha ido incrementando su repercusión, y eso lo saben bien los departamentos de comunicación y comerciales de las editoriales, que tienen más en cuenta este perfil de divulgador de un libro.

Cada vez son más las personas interesadas en Bookstagram

Cada vez son más las personas interesadas en Bookstagram, un fenómeno que une Instagram y los libros, de forma que la lectura y la fotografía van de la mano, y su resultado se acerca más a la forma de entender el mundo de las nuevas generaciones.

Alba Martínez se mostró muy clara en su intervención: “la comunidad de bookstagram ha sido como una liberación para mí, me ha dado alas para disfrutar y evadirme, compartiendo una de mis mayores pasiones, la lectura. El poder expresar libremente mi opinión y compartirla con gente que me comprende y que siente la misma pasión que yo por los libros, no tiene precio”.

Patricia Ibárcena subrayó que “como todo en la vida, la lectura tiene que aprender a adaptarse a los tiempos en que vivimos. Creo que la clave de esta adaptación son perfiles como los nuestros, que a través de las redes sociales ayudan a fomentar la lectura no solo entre los más jóvenes sino también entre los adultos. Bookstagram colabora en el ahora y el futuro de la lectura”.

Judit Hernán explicó que para ella “bookstagram” es un medio de expresión. “Es como mi lugar seguro donde me siento en familia con el resto de personas que comparten esta comunidad y la pasión que tenemos por la lectura. Empecé la cuenta sin saber que me encontraría personas maravillosas que se han convertido en amigas y que, a parte de animar a mis seguidoras a leer, me animaría a mí leer más que nunca”.

La lectura nos abre caminos, nos da un respiro y nos proporciona paz, comentó Carla Martí. Y añadió: “cuando decidí abrirme la cuenta nunca esperé poder conectar tanto con gente tan distinta. He descubierto que todos esos caminos que antes recorría sola ahora están muy llenos. He encontrado una comunidad en la que me siento a gusto y cómoda. Ha llegado un punto en el que ser 100% yo no me asusta, y todo esto es gracias a los libros”.

Por último, Fernando G. Haldón, conductor del encuentro, también mostró su opinión -en este caso como padre- y destacó que “una de las grandes preocupaciones de los papás del siglo XXI es que sus hijos sustituyan las nuevas tecnologías a los libros, sin embargo, con Influencers como vosotras y muchas más que habitan en la red se fomenta claramente la lectura y consuela a muchas familias”.