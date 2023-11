Inmobiliaria SEVILLA 2000, líderes en Ventas, Garantía y Servicio

El pasado viernes 24 de noviembre tuvo lugar el vigesimotercer aniversario y convención anual de Inmobiliaria SEVILLA 2000 Real Estate. En dicho evento se reunieron los casi 100 profesionales que componen el Equipo de la Inmobiliaria, encabezado y liderado por su CEO D. José Gamero, con objeto de celebrar su almuerzo navideño de empresa y cotejar y analizar la tesitura del mercado inmobiliario actual y futuro.

Actualmente cuentan con 6 oficinas propias no franquiciadas en Sevilla. “Somos especialistas en servicios al propietario que vende su vivienda, en gestión y tramitación de VPO y Herencias y en comercialización de promociones de obra nueva” nos resalta José Gamero, mientras nos comenta el desarrollo de su convención anual.José Gamero expuso la situación actual de SEVILLA 2000 a nivel comercial y el número de ventas y facturación anual conseguidas en este 2023, indicando el magnífico año cerrado a pesar de las numerosas circunstancias adversas acontecidas este año como la gran subida del Euribor, las guerras de Ucrania y Palestina, la crisis energética actual, la incertidumbre de las elecciones autonómicas y generales celebradas, la alta inflación y carestía de vida, etc. No obstante, comentó su preocupación por la bajada de hasta un 20% de la demanda de compra actual y el desplome de casi un 30% en la demanda de préstamos hipotecarios a lo largo de este año con respecto al anterior.

En el evento entre otras cosas se entregaron premios y reconocimientos a los agentes destacados de la empresa y se dieron a conocer los números de la inmobiliaria y su progresión en los últimos 5 años, algo que como el propio José Gamero resaltaba “es muy gratificante ver cómo año tras año la empresa sigue creciendo y mejorando en producción y facturación”.

Además, SEVILLA 2000 está de enhorabuena porque ha sido reconocida en el mes de octubre con el “Sello de Calidad Inmobiliaria de Fotocasa 2023” siendo la primera inmobiliaria de Extremadura, Canarias y Andalucía en conseguirlo.

Igualmente D. José Gamero hizo un balance de lo que el mercado inmobiliario puede ser en Sevilla y en España en el año 2024 que ahora iniciamos y que resumió como un año donde continuará la disminución de venta de viviendas en general alrededor de un 10% y donde el precio descenderá alrededor de un 5% dadas las circunstancias del panorama mundial y nacional que nos afecta en estos momentos. Factores claves como los tipos de interés actuales, la altísima inflación en la zona euro, la prolongada crisis energética actual, la incertidumbre por las guerras de Ucrania y Palestina y la mayor exigencia en la concesión de créditos por parte de la banca, harán que efectivamente el mercado inmobiliario español no pase por uno de sus mejores años en este 2024 que ya asoma en el horizonte.

Consolidada la empresa ya tras más de 20 años en nuestra ciudad y en su afán de ofrecer al consumidor sevillano un servicio profesional, completo, transparente y eficaz, ofrecen su “Garantía SEVILLA 2000” con una serie de certificaciones, titulaciones e incluso premios que avalan todos sus servicios. SEVILLA 2000 es API (Agente de la Propiedad Inmobiliaria) colegiado en Sevilla y la única Inmobiliaria de Sevilla con Certificado de Calidad AENOR ISO-9001, lo que garantiza unos servicios profesionales, transparentes, serios y al mismo tiempo eficaces.