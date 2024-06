Javi Linares estrena Fórmula LINVEST, su formación de finanzas personales

El divulgador, Youtuber y asesor financiero Javi Linares, mundialmente conocido en Internet, ha diseñado un curso para que todos aprendamos sobre números, cuentas y cálculos que nos vendrán bien en el día a día así como para cualquier cosa en exclusiva que queramos hacer en el futuro.

Creador de contenido desde hace varios años, ha decidido dar un paso más allá en lo que supone esta apuesta. Buscando mostrar a las personas cómo pueden llevar sus datos numéricos personales, nos encontramos ante alguien en el que podemos confiar, un profesional formado en la materia y que cuenta con mucha experiencia a sus espaldas.

¿Quién es Javi Linares?

Antes de hablar del curso en el que nos vamos a poder matricular, conviene presentar a Javi Linares para aquellos que todavía no sepan de su existencia. Como figura destacada en el mundo de la inversión, actualmente dispone de un canal de YouTube en el que lo ven más de 160.000 suscriptores que han valorado su formación así como los conocimientos que expone.

Hoy, con más de veinte años de experiencia, nos encontramos ante una persona que sabe separar las mentiras de las verdades dentro del mundo financiero y es que, destapando algunas de las cortinas de humo que han salido en la red -especialmente a aquellos que aseguran poder hacerse rico en cuestión de días o semanas- sin duda es alguien a quien hay que tener en cuenta. Conocido también por su calculadora de interés compuesto, seguro que pronto atiendes a sus recomendaciones en el canal, foros o relacionados.

¿Cómo es Fórmula LINVEST?

Ahora que tenemos más presente la figura de Javi Linares podemos hablar en consciencia de Fórmula LINVEST, un programa que tiene como misión proporcionar a los que se apunten las herramientas necesarias para tomar decisiones acerca de sus finanzas, del capital de inversión que deben hacer así cómo de la rentabilidad que en un futuro les puede generar.

Hecho por alguien que sabe bastante de este tema, ofrece la oportunidad de aprender desde los conceptos más básicos a aquellos que son de mayor envergadura, los que no se comprenden mirando un pequeño tutorial. Con lecciones en vídeo y recursos prácticos, resultará mucho más sencillo disfrutar de los conocimientos que tantas ganas teníamos de adquirir.

Con programas que destacan por su claridad, no importa el nivel que tengas porque siempre drás con la manera de conseguir los resultados de los que otros ya presumen. ¿Apostamos?

¿Por qué aprenderemos finanzas personales con el curso de Fórmula LINVEST?

Con el objetivo de crear una cartera de inversión en un máximo de treinta días, Fórmula LINVEST se ha convertido en ese programa del que todo el mundo habla, el que nos muestra una manera única de aprender a gestionar nuestras finanzas personales. Aprendiendo a equilibrar ahorros, gastos o cualquier otra cosa que tenga que ver con el dinero, conforme vayamos avanzando veremos lo mucho que hemos ganado.

Su soporte, directo y personalizado, permite que podamos adaptar los contenidos al ritmo que vayamos familiarizando los datos, a ese en el que sólo nosotros somos dueños de lo que pasa, de esas horas que llevamos delante de la pantalla. Con la posibilidad de hacer preguntas privadas, también resulta de interés conocer que hay una pequeña comunidad forera que nos puede ayudar, esa que está metida también en el mismo círculo que nosotros.

Desarrollando en los alumnos la mentalidad adecuada, lo que se busca con este curso es que todos puedan hacer una gestión real de su dinero, que esas finanzas a las que tanto temen puedan ubicarlas en tiempo y espacio. Además, con cinco bonos adicionales, también existe la posibilidad de agregar muchas otras cosas a nuestras cabezas; planificar la jubilación entre ellas.

¿Qué opinan los usuarios sobre el curso de Fórmula LINVEST?

El curso de Fórmula LINVEST está teniendo un éxito arrollador. Sin embargo, incluso contando con toda la información al respecto, puede que nos queden dudas sobre cuáles son las razones por las que deberíamos hacerlo. Si bien algunos puntos quedaron muy bien explicados, nada hay como aquellos que ya probaron su esencia, esos que saben cómo se han desarrollado los contenidos.

"Llevo dos años invirtiendo y esta formación me ha ayudado a mejorar la estructuración y optimización fiscal de mi cartera de inversión. Este curso es útil tanto para aquellos que se inician en las finanzas como para los que ya cuentan con ciertos conocimientos" asegura Mónica Molins, una mujer que ha querido compartir su visión de lo que ha estado aprendiendo en este tiempo.

"Lo que más me ha ayudado de la formación es que te enseña a tomar consciencia con la gestión de tu presupuesto personal y a ser capaz de saber si realmente estás ahorrando o no. A día de hoy, me siento con un conocimiento que me da seguridad para invertir con ciertas garantías" confirma Antonio Maldonado después de haber probado varias clases.

Con buenas garantías, viendo en qué consiste la formación de Fórmula LINVEST, lo que podemos aprender con ello y valorando las opiniones de esos usuarios que ya lo han visto con sus propios, nos encontramos ante un sinfín de cosas que podemos tomar de referencia. ¿A qué esperas para darte una oportunidad que se ve única?