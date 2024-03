La Junta sigue sin dar fecha para el proyecto del Metro de Sevilla del Prado a Valme

Las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla avanzan con un presupuesto de 1.301 millones de euros desde hace algo más un año en su tramo Norte (Pino Montano-Prado), en la zona del Higuerón, mientras no hay noticias oficiales de por qué se retrasa la actualización del proyecto de esta misma línea en su tramo Sur, que discurre del Prado al Hospital de Valme.

El contrato adjudicado a la UTE Typsa-Subterra Ingeniería con un plazo de 24 meses suponía que la revisión del proyecto original de 2011 y su ampliación hasta el Hospital de Valme debía haber concluido a finales del año pasado (2023). La realidad es que sigue en tramitación sin una fecha clara.

A preguntas de este periódico, la consejera de Fomento Rocío Díaz respondió este miércoles que el documento está “en trámite ambiental” y que no puede dar una fecha sobre cuándo concluirá la actualización del proyecto del tramo Sur. Ni siquiera puede confirmar si se tendrá listo a lo largo de este año 2024. “Está en tramitación ambiental. Esperamos tenerlo cuanto antes, pero no depende de nosotros”, aseguró. El proyecto tiene que someterse a alegaciones ciudadanas, lo que no ha sucedido aún.

La asociación Sevilla Quiere Metro le requirió sin éxito a la consejera de Fomento una fecha sobre el tramo Sur sin que obtuviera respuesta. La entidad solicitó a la administración andaluza “que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para acelerar la finalización de este expediente, de forma que se pueda presentar el proyecto constructivo del tramo Sur de la línea 3 como muy tarde en junio de 2024”. Y añadía la entidad que “existe cuantía suficiente en los Presupuestos Andaluces para finalizar con urgencia este proyecto constructivo”.

El coste de construcción del tramo Sur se estima que superará los 1.000 millones de euros, si bien se conocerá cuando se acabe de actualizar el proyecto. Su longitud es de 9,2 kilómetros (4,4 kilómetros hasta Los Bermejales y otros 4,8 kilómetros de la prolongación a Valme) y cuenta con 12 estaciones.

El tramo Sur se divide en cinco subtramos: I (Borbolla – Eritaña), II (Eritaña – Palmera), III (Palmera –Los Bermejales), IV (Los Bermejales– Cortijo de Cuarto) y V (Cortijo de Cuarto–Hospital de Valme).

Esta otra mitad de la línea 3 necesita más tiempo para su revisión que el tramo Norte porque el proyecto original de 2011 solo llegaba hasta Los Bermejales y había que redactar un nuevo proyecto del trazado desde este barrio hasta el Hospital de Valme.

Este tramo Sur podría contar con una vía de financiación europea ajena a los Fondos Next Generation y los fondos Feder. La Comisión Europea dejó claro en el viaje a Bruselas de la asociación Sevilla Quiere Metro que este tramo puede contar con nueva financiación europea: préstamos con condiciones favorables del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Para el tramo Norte (Pino Montano-Prado) no fue posible contar con fondos Next Generation al exceder los plazos de obra (2023-2030) el límite temporal, pero sí recibió fondos Feder (20 millones). Con todo, el grueso de los 1.301 millones procede de la Junta de Andalucía y del Estado.

El nuevo viaducto del Metro del tramo Norte tendrá en abril las primeras vías

Las obras de la línea 3 del Metro que se iniciaron hace algo más de un año en el Higuerón, para el ramal técnico que conectará la línea con las cocheras, están al 85% de ejecución y han comprometido el 65% del presupuesto de 6,3 millones, según las constructoras.

El alcalde de Sevilla José Luis Sanz y la consejera de Fomento Rocío Díaz visitaron este miércoles el hito de la colocación de las vigas para la construcción del viaducto que salva el futuro cauce del Tamarguillo en este punto. El viaducto, con 42 metros de longitud, sorteará los cauces del arroyo Tamarguillo y el arroyo Ranilla. Queda montar la vía en este viaducto para el Metro, echar la capa de rodadura de la nueva carretera A-8005 (cuyo trazado se ha desviado para acoger el Metro) y colocar la señalización. En esta zona, el terreno se ha recrecido 3 metros de altura.

El siguiente hito será en abril, después de Semana Santa, cuando se instalarán las vías de este trazado de 650 metros de longitud. “Ya queda muy poco para contar con el ramal técnico que conectará la Línea 3 con el futuro edificio de Talleres y Cocheras”, manifestó la consejera.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, afirmó que “el inicio de las obras de la Línea 3 del Metro ha sido la mejor noticia para Sevilla en los últimos años; es la mejor muestra del compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía con la ciudad”. Además, confirmó que el Ayuntamiento “ya ha puesto a disposición de la Junta las casi 20 hectáreas de suelo público necesarias para completar el Tramo Norte de la Línea 3 del Metro.