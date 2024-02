La línea 3 del Metro de Sevilla cumple su primer año de obras y aún quedan otros siete

La ampliación del Metro con una nueva línea cumple este martes, 20 de febrero, su primer año de obras en la zona del Higuerón, al norte de la ciudad, aunque quedan siete años más para que los ciudadanos puedan recorrer los 7,4 kilómetros del tramo Norte de esta línea 3 de Pino Montano al Prado. Hasta el año 2030 no se espera la puesta en marcha de esta ampliación, según los plazos que maneja la Consejería de Fomento de la Junta, que dirige Rocío Díaz (PP), la administración competente.

En los barrios, no pocos vecinos comentan que aún no ven obras del Metro ni cortes de tráfico. En efecto, dentro de la ciudad aún no hay obras del metropolitano porque la construcción del primer tajo se centra en 650 metros desde el cortijo del Higuerón Norte hasta la carretera A-8005, correspondiente a parte del ramal técnico que conecta con las cocheras y talleres.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, junto a las autoridades del Ayuntamiento de Sevilla, puso la primera piedra de la ampliación del Metro 14 años después del estreno de la primera línea en 2009, un momento “histórico”. Se adjudicaron por 6,39 millones y un plazo de once meses y medio (que ya ha expirado) a la UTE Lantania S.A. y DSV Empresa Constructora y Ferroviaria S.L.

La estrategia de adjudicar cada tramo a empresas constructoras diferentes está siendo un acierto. Esta iniciativa permite que los retrasos de una obra no interfieran en las siguientes. Es lo que ha sucedido con el ramal técnico iniciado hace un año, que se ha demorado dos meses (se acabará en marzo de este año en lugar de en febrero) “sin afectar al resto de la línea”, precisa la Consejería.

Las obras y los cortes de tráfico en el barrio de Pino Montano llegarán esta primavera y corresponden a las primeras estaciones. Se trata del primer subtramo desde Pino Montano a Los Mares. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por OHL-Guamar se ha adjudicado este tramo de 2,4 kilómetros de longitud por 96 millones de euros. Este subtramo incluye la otra mitad del ramal técnico que queda por completar y que salvará la Ronda Supernorte (SE-20).

A lo largo de este año, la Consejería de Fomento también ha adjudicado un contrato de dirección de obra del subtramo 1 por importe de 3,6 millones.

De aquí a marzo, la Junta prevé adjudicar la construcción del subtramo 2 de la Ronda Urbana Norte a San Lázaro, que se ha licitado por 132 millones.

El subtramo 3 de Doctor Fedriani al Hospital Macarena será el mayor contrato, con un importe de 208 millones de licitación.

Otros contratos de esta línea licitados son la dirección de obra ligada al subtramo 2 (4,5 millones) y un contrato de jefatura técnica (proyect manager) que coordinará el 60% de las obras del tramo Norte de la línea 3 del Metro de Sevilla por importe de 6,9 millones.

118 millones en contratos adjudicados

La suma de todos los contratos adjudicados hasta la fecha es de 117,9 millones de euros, mientras que el montante total se acercará a los 400 millones de euros cuando se adjudiquen los siguientes subtramos (2 y 3) y direcciones de obras. A lo largo de este año, el tramo Norte de la línea 3 del Metro estará en ejecución en un 60% de sus 7,4 kilómetros, lo que supone que estarán en obras la segunda mitad del ramal técnico y las estaciones hasta el Hospital Macarena.

La Consejería de Fomento subrayó la semana pasada que la financiación de la ampliación del Metro, con este tramo Norte, ha sido gracias al empuje del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que logró la suma de 1.366 millones de euros al tener también la participación del Gobierno central. La Junta señala que esta es “de las mayores inversiones en infraestructuras no sólo en Andalucía, sino en el país”.

Para completar la línea 3 en su tramo Sur (Prado-Hospital de Valme), la Consejería de Fomento está redactando el estudio informativo y el proyecto de construcción por importe de 3,3 millones. Por ahora está en fase de trámite ambiental y consulta pública a los agentes implicados.

En cuanto a la línea 2 (Cartuja-Sevilla Este-Torreblanca), de aquí a junio Fomento promete licitar la actualización del estudio informativo, que incluirá también la tramitación ambiental. La línea 3 se está construyendo antes que la 2 porque aquella conecta con la 1 en el Prado. La 2 se diseñó sin cruce alguno con la 1.