Luis Pérez Díaz (Minas de Riotinto, Huelva, 1975) llegó hace seis meses a la dirección general del PCT Cartuja con una amplia experiencia en gestión de proyectos de I+D+i. Asume el cargo en una etapa de crecimiento sostenible, convencido de la capacidad de la Cartuja y su recinto singular para convertirse en el referente tecnológico del Sur de Europa.

–¿Está entrando Cartuja en una nueva etapa de crecimiento?

–Todo indica que vamos a mejorar los datos de 2017. Llevamos ya 3 años creciendo después de superar la crisis que sacudió Europa y no sufrimos un retroceso significativo. Es el resultado de basar la economía en el conocimiento, que es algo que no tiene fronteras. Hay empresas en PCT Cartuja que no han facturado jamás un euro en España.

–¿Cuántos metros cuadrados disponibles para las empresas quedan en el recinto?

–Aún hay espacio disponible, principalmente en centros de empresa con espacios de alquiler y también algunos antiguos pabellones del 92 reutilizados para su uso empresarial sin ocupar. La solicitud de espacio es alta. En el interior del PCT Cartuja calculamos que podrían ponerse en valor alrededor de 100.000 metros cuadrados.

–¿Y fuera de la valla?

–Hay que tener en cuenta que el uso del suelo no permite la instalación de industrias productoras. Nuestra estrategia para captar inversiones se encamina a la instalación en el PCT o su entorno de las divisiones innovadoras de las empresas, sus centros de I+D+i, y establecer canales de cooperación con otros espacios de la ciudad como el Puerto de Sevilla u otros parques.

–¿Cuál es el punto más fuerte del parque actualmente?

–Es un Parque urbano, estamos situados a escasos minutos a pie del centro de la ciudad. La tendencia actual del mundo emprendedor es tener siempre cerca todos los servicios de valor añadido o de cultura y ocio que una gran ciudad como Sevilla ofrece. Ésa es una gran ventaja competitiva del PCT Cartuja y debemos explotarlo. Además, contamos con algo no muy frecuente en espacios de innovación: dentro del Parque las empresas y entidades están muy cerca de aquellas entidades públicas que dan soporte a la empresa, en ámbitos de financiación, Internacionalización, transferencia de conocimiento... sin olvidar a los centros de investigación tanto públicos como privados (que representan alrededor del 30% del espacio ocupado) y los centros universitarios.

–La apertura de una residencia universitaria dentro de la valla ¿supone algún temor?

–En absoluto. El PCT Cartuja no es un espacio inflexible, es un espacio vivo que tiene que adaptarse a los cambios. Si la oferta universitaria, tanto pública como privada es mayor, es natural que se ofrezcan alternativas a los estudiantes que vienen a formarse al recinto. De hecho, estoy convencido de que estos estudiantes serán, en buena parte, los futuros empleados o empresarios de las empresas que operan en el PCT Cartuja. Aun así, trabajamos en colaboración con esta residencia para que sea algo más que una residencia universitaria en la que dormir y estudiar. Hemos firmado un convenio de colaboración para fomentar las vocaciones científicas y poner en marcha programas de I+D+i. Tenemos que sacar lo mejor de todas las iniciativas en el Parque. Todas suman.

–El Ayuntamiento ha anunciado la creación un distrito tecnológico en el PCT Cartuja, ¿qué beneficios aporta esta idea?

–El PCT Cartuja es un espacio singular, no es distrito de la ciudad y eso conlleva sus dificultades, pero la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía está trabajando para potenciar estos parques que mejorarán, no sólo la imagen, sino los mecanismos para atraer nuevas empresas y mejorar el ecosistema de innovación de Andalucía. En clave municipal, hemos de valorar también el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento, que se traduce principalmente en la designación de un delegado específico para el parque. Estoy convencido que canalizando de este modo la solicitud de las mejoras de competencia municipal que necesita el PCT Cartuja (movilidad, infraestructuras, mejora física del entorno, señalización, etc.) la respuesta será más ágil y, confiemos, más efectiva.

–¿Ve posible la creación de un eje futuro Cartuja-San Jerónimo-Naves de Renfe?

–Es necesario. El PCT Cartuja es sólo una parte del gran puzzle que la ciudad de Sevilla debe crear para estar en la vanguardia de la innovación y el emprendimiento.

–¿El gran reto sigue siendo atraer a multinacionales?

–La internacionalización es un reto en el que llevamos trabajando ya varios años. Andalucía en general es un enclave privilegiado para la atracción de empresas. Málaga y Sevilla, en particular, son polos tecnológicos y empresariales incluidos ya en el “top” de los destinos de multinacionales. En nuestro caso es especialmente relevante haber sido elegidos anfitriones de la 37th World Conference IASP Sevilla 2020. Será una oportunidad única para mostrar al mundo el atractivo del PCT Cartuja como sede de grandes empresas y de convertir al Parque y sus empresas, por unos días, en el mayor escaparate internacional en cuanto a áreas de innovación.

–El proyecto de Endesa para convertir la isla en un espacio 100% renovable, ¿aportará a Cartuja un carácter singular más?

–#eCitySevilla, presentado por Endesa, podría suponer el mayor proyecto de reconversión del PCT Cartuja desde su creación. Si se cumplen las previsiones de este estudio, Cartuja podría convertirse en el primer Parque Científico Tecnológico con cero huella de carbono. Es un valor añadido que debemos aprovechar. El PCT Cartuja se convertiría, de este modo, en uno de los mejores laboratorios urbanos para probar nuevas tecnologías y enseñarlas al mundo. Es, sin duda, uno de nuestros proyectos más ilusionantes.

–¿Veremos algún día la isla libre de coches?

–Necesitamos la colaboración de todas las administraciones, de las empresas y centros de investigación del PCT Cartuja para conseguir los objetivos que nos marcamos. Estamos dando pasos para conseguir un Parque no contaminante y nuestro objetivo es poder ver un Parque libre de coches, igual que veremos ciudades libres de coches con emisiones contaminantes. Nuestra intención y objetivo es que esa realidad vaya 25 años por delante que en otros espacios urbanos.