La Cartuja se consolida como un distrito tecnológico y singular de Sevilla

Cartuja es un barrio de Sevilla, pero no es un barrio más . En eso coinciden muchos empresarios, conscientes de que evitar algunos riesgos y encontrar el equilibrio en este territorio no es tarea fácil y que hace años que reclaman un tratamiento diferenciado por parte de la Junta de Andalucía, a quienes exigen un plan estratégico y hasta una legislación específica , y también del gobierno municipal, que este mandato cuenta con un delegado más centrado en la Cartuja , que dependerá de la delegación de Economía y Universidades, en manos de Fran Páez: “Vamos a intentar que el distrito tecnológico y cultural sea reconocible e identificable como concepto dentro y fuera de Sevilla”, apunta recordando que la promoción de la ciudad incluye como una realidad diferencial al parque tecnológico.

La cifra no es exagerada. Sólo en los últimos cinco años el empleo ha crecido un 14% en la tecnópolis, que empezó su andadura en 1993 con seis empresas y que hoy cuenta con 459, según el último balance oficial. El milagro se produjo en un camino lleno de obstáculos. Jaime Montaner , que fue presidente de la llamada entonces Cartuja 93, suele recordar cómo muchos decían que aquello no saldría adelante. Fue en una primera etapa (1993-2000) muy difícil que se salvó porque el lugar era realmente privilegiado, recuerdan algunos de los empresarios pioneros, como José Luis Manzanares , de Ayesa. Luego vino otra etapa (2000-2011) en la que hubo un aceleramiento de la actividad , coincidiendo con una época de bonanza económica y proyección que la crisis se encargó de frenar y dio paso a otro periodo más negativo, de estancamiento pero no de retroceso, que se ha prolongado hasta 2017 , cuando se ha recuperado el volumen de 2012. La economía de la isla, basada en el conocimiento, la innovación, la tecnología... es muy resistente y da fuerza para iniciar ahora una cuarta edad de crecimiento sostenible que ya se confirma.

Beltrán Calvo:“Hay que lograr que Cartuja esté arriba en la lista de prioridades de las administraciones”

Beltrán Calvo, presidente del Círculo de Empresarios de Cartuja, mira el edificio que ocupa su empresa en la Cartuja y asegura que ahora no sólo está lleno, sino que necesita más espacio. Es uno de los termómetros al alcance de cualquier trabajador de Cartuja para comprobar el crecimiento constante del parque tecnológico. “En el 92 esto fue un foco de atracción mundial, cada día se recibía en este recinto a 100.000 personas, pero eso duró seis meses; ahora hay más de 30.000 cada día”. Lo dice convencido de que las cifras de empleo pueden duplicarse en unos años y de que no hay otro parque igual en el mundo, por su singularidad. “Cartuja tiene elementos diferenciales que hay que potenciar: esto no es un barrio más, necesitamos un tratamiento distinto, incluso legislativo, para evitar que entre la especulación inmobiliaria o empresas de una naturaleza que desvirtuaría el entorno tecnológico creado”, apunta Calvo, satisfecho de la oferta cultural y deportiva que complementa el parque, pero temeroso de la de ocio. “Nosotros no queremos que se quite la valla, no tiene sentido que se cierren los jardines y se abra este espacio”, añade. Para el Círculo urge que la Junta de Andalucía diseñe un plan para Cartuja, sólo hay un borrador, y el Ayuntamiento se vuelque en ese trato diferencial que aportará el distrito tecnológico: “Con 50.000 euros al año mejoraría todo mucho”, dice convencido de que hay que presionar para que esto sea una prioridad de las administraciones.