Manuel Abud: "Quiero que los Grammy Latinos muestren una imagen maravillosa de Sevilla"

Este viernes arranca la Semana de los Grammy Latinos. Una cita internacional que –en los 64 años de historia de la Academia Latina de Grabación– se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos. Sevilla ha sido la ciudad elegida para llevar a cabo la 24ª edición de los galardones más importantes del género urbano. Manuel Abud, CEO de la Academia, anticipa a Diario de Sevilla que no tiene sentido replicar en la capital hispalense lo que han hecho hasta ahora en urbes como Las Vegas o Miami. Llevan meses trabajando con varios objetivos: que la ciudad forme parte de esta ceremonia y que los sevillanos sientan que, el próximo jueves 16, consiguen realizar una proyección de la ciudad nunca vista en anteriores eventos internacionales.

–¿Cómo se ha gestado que los Grammy Latinos se celebren en Sevilla este año?

–Ha sido una alineación de planetas. Hace cinco años empezamos un plan estratégico para la Academia y teníamos claro que el crecimiento más importante venía de su internacionalización. Ya somos internacionales por nuestros miembros, pero no por la relación con la audiencia y fuentes de ingresos. España parecía complicada por los horarios, pero era uno de nuestros mercados objetivos. La Junta de Andalucía nos llamó el año pasado para hacernos una oferta muy atractiva, desde el punto de vista de una ciudad como Sevilla que cuenta con la infraestructura necesaria y que también tiene un tamaño que permite que la gala se convierta en el evento. Toda esta locura es lo que queríamos que sucediera. Creemos que la música latina y nuestros artistas merecen que una ciudad entera se vuelque para celebrar su excelencia.

–¿Están respondiendo Andalucía y Sevilla a sus expectativas ?

–Sin duda. La Junta se ha portado maravillosamente y también la ciudad. La música latina y su noche más importante no tienen que estar encerradas en un sitio. Espero que esta situación itinerante sea la primera de varias. El año que viene volveremos a Estados Unidos, porque es nuestro 25º aniversario, pero al siguiente volveremos a viajar. Aunque mi equipo se volverá loco, porque ha sido un trabajo tremendo para todos. Nuestros eventos son muy complejos y en Las Vegas lo teníamos bastante organizado. Esto es nuevo para todos, pero estamos muy entusiasmados con esta aventura.

–¿Cómo está siendo el montaje de un evento de esta envergadura en territorio desconocido?

–He pedido a todo mis productores que el salir de Estados Unidos tiene que implicar cambios importantes en la estructura de los eventos. Si tratamos de replicar aquí lo que hacemos en Las Vegas, estamos perdidos. Gran parte del encanto de estar en un sitio como Sevilla es incorporar la ciudad a la Semana de los Grammy Latinos. Para ello, hemos espaciado los eventos con el fin de dar a cada uno su propia personalidad y los celebraremos en sitios emblemáticos de la capital como el Teatro de Capitanía, la Casa Pilatos o el Casino de la Exposición. Nos hemos fijado como objetivo que la ciudad sea parte de la historia que estamos contando. Además, hemos colaborado con diferentes productores para cada uno de los eventos. Hay pequeñas sutilezas que hacen que todo fluya de forma más natural.

–¿Cómo participará la ciudadanía en la Semana de los Grammy Latinos?

–Cuando hemos estado en sitios como Las Vegas con recintos más grandes, también es más sencillo abrir al público. Desafortunadamente, aquí en Sevilla no podrá serlo por el tamaño del recinto y porque vendrá toda la industria. Creo que el beneficio que la Junta ha visualizado tiene que ver más con el tema de promoción para la región que con traer un entretenimiento para el público, pero yo no soy quién para hablar de los objetivos de la Junta. Lo que sí puedo decir es que nos ha sido imposible tener un recinto para tantas personas. Hace dos años presentamos la gala en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas con un aforo para 10.000 personas. Este año en Fibes tenemos 4.000. Simplemente no da.

–¿Qué recuerdo quiere que se lleven los sevillanos del paso de los Grammy Latinos por aquí?

–Quisiera hacerles ver que hemos traído una celebración internacional a su ciudad, lo cual es una muestra de respeto a lo que han construido. Quisiera que nos inviten de nuevo y que todos los sevillanos vean en la televisión nacional, e internacional, una imagen maravillosa de su ciudad. Sevilla formará parte de la gala de los Grammy Latinos. Espero que eso les llene de orgullo.