El tramo Norte de la línea 3 del Metro está listo y necesita 1.045 millones de financiación

La consejería de Fomento de la Junta que dirige Marifrán Carazo (PP), junto con el alcalde Antonio Muñoz y el viceconsejero Mario Muñoz-Atanet, han presentado este lunes el proyecto constructivo completo del tramo Norte (Pino Montano-Prado) de la línea 3 del Metro de Sevilla y ha anunciado que necesita 1.045 millones de financiación para construirlo, algo más de los 700 millones de euros que se calcularon inicialmente. La idea de la Junta sigue siendo que se puedan licitar e iniciar las obras del tramo Norte de la línea 3 en este año 2022. Para ver las estaciones de la línea pulse aquí.

La Junta está tramitando que la línea 3 pueda recibir otros fondos comunitarios (Fondo Social Europeo) y que pueda entrar capital privado si mejora la actual legislación que limita la rentabilidad de las inversiones (ley de desindexación de 2015)

Las esperanzas están puestas en que el Gobierno central aporte financiación, como lo hizo con la línea 1, en la reunión que las tres administraciones van a mantener el próximo 26 de enero, ya que este proyecto de ampliación se ha quedado fuera de los fondos europeos Next Generation porque no es posible construir toda la línea completa en diciembre de 2026, como requieren estos fondos, aunque se está tramitando que puedan recibir otros fondos comunitario (Fondo Social Europeo) y que pueda entrar capital privado si mejora la actual legislación que limita la rentabilidad de las inversiones (ley de desindexación de 2015). La Junta puede disponer también de créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Ya hay una reunión fijada a finales de este mes de enero entre las tres administraciones (Estado, Junta y Ayuntamiento). La fecha la ha anunciado el alcalde Antonio Muñoz en el acto de esta mañana: que el miércoles 26 de enero la ministra de Transportes Raquel Sánchez viene a Sevilla y se hablará del Metro y de otras cuestiones en la reunión que mantendrá con la consejera de Fomento de la Junta y con el alcalde Antonio Muñoz.

El hecho de que ya esté listo el proyecto constructivo de la línea 3 del Metro ha provocado un elogio general y la afirmación unánime de que "hoy es un día importante para Sevilla".

Tanto la consejera como el alcalde creen que el Gobierno central aportará financiación a través del Ministerio de Hacienda. "Soy optimista en que habrá acuerdo de financiación sobre el Metro (con el Gobierno central)", ha recalcado el socialista Antonio Muñoz, quien cree que también podrá haber fondos europeos, aunque no sean los Next Generation. "Estoy convencida de que podemos llegar a un acuerdo y plasmarlo en un convenio de financiación. La voluntad es de entendimiento. No contemplo otro panorama que el que el Gobierno central se comprometa a la financiación de la línea 3", ha afirmado la consejera Marifrán Carazo.

De plazos de obra de este tramo Norte de la línea 3 la Junta no quiere hablar hasta que se pueda cerrar una financiación con el Gobierno central. "Cuando se avance en la financiación se podrá definir un programa de obra serio y riguroso", dijo Carazo.

El acto de presentación ha contado con una numerosa representación de la sociedad sevillana, varios concejales del Ayuntamiento (entre ellos Juan Carlos Cabrera y su director de movilidad José Santiago Lorenzo, y el portavoz de Ciudadanos Álvaro Pimentel), los presidentes de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y de la Cámara de Comercio, Miguel Rus y Francisco Herrero, a los colegios profesionales (el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, Luis Moral, y otros), los sindicatos CCOO y UGT, entidades vecinales y dos de las plataformas por el Metro de Sevilla, entre ellas 'Sevillaquieremetro', entre otros. También estuvo el candidato del PP a la Alcaldía José Luis Sanz.

La ampliación del Metro comienza por la línea 3 y no la 2 porque la 3 es la que cruza con la 1 en el Prado, lo que garantiza la conexión entre ambas líneas, y por ser la zona de Pino Montano-Macarena la que más demanda de viajeros tiene en relación al resto de las líneas que quedan por hacer.