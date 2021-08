Noches tropicales en Sevilla

La ola de calor se cierne sobre Sevilla y estos días de mediados de agosto las temperaturas han subido de manera exponencial si se compara con el mes de julio e incluso con los primeros días de agosto, que nos han dejado unas noches frescas en las que dormir no era un problema.

Sin embargo, a partir de hoy 12 de agosto, día en el que se activa la alerta naranja en la provincia, conciliar se sueño será más complicado, con las temperaturas mínimas en progresivo ascenso hasta alcanzar el lunes 16 de agosto los 27 grados, según el pronóstico de la Aemet. Según lo previsto, Sevilla encadenará a partir del viernes cinco jornadas con noches sofocantes por la ola de calor.

Hoy jueves la noche en Sevilla no pasará de los 21 grados pero mañana comenzará a complicarse: la madrugada del viernes al sábado no bajará de los 23 grados, y a a partir de entonces las temperaturas nocturnas irán al alza progresivamente: para el sábado y el domingo se esperan mínimas de 24 grados, el lunes el mercurio no bajará de los 27 grados y el martes la noche la pasaremos con 26 grados de mínima.

El martes lo esperaremos como agua de mayo porque será el día en el que el fresco volverá a entrar por la ventana, con temperaturas nocturnas que bajarán a los 19 grados.

Trucos para dormir mejor cuando haga calor

Conforme el mes avanza y las temperaturas aprietan las noches se vuelven más complicadas. No es difícil recordar los veranos en los que no se puede dormir en Sevilla. El ventilador y el aire acondicionado han sido siempre unos grandes aliados en esas noches calurosas de julio y agosto cuando conciliar el sueño era casi imposible.

Es complicado dormir adecuadamente con tanto calor, porque a pesar de que la temperatura baje con respecto a las que se alcanzan durante el día, el calor se mantiene en el ambiente y parece que la ciudad no tiene un resquicio en el que poder descansar al fresco.

La masa de aire cálida que viene de África hace que, a pesar de que pueda correr un poco de aire, se reciba el clásico bofetón de aire caliente cuando se abra la ventana. Así que usar un ventilador o aire acondicionado puede ser la mejor solución para sobrevivir a las tórridas noches del verano sevillano.

Algunas recomendaciones para intentar descansar bien cuando se avecinan temperaturas propias del trópico.