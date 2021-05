El PCT Cartuja, Meep y Ciclogreen fomentan la movilidad sostenible en la isla

Ocho empresas y organizaciones con sede en la Cartuja se han sumado a la iniciativa lanzada por el Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja y las startups Meep y Ciclogreen para fomentar la movilidad sostenible de sus trabajadores para llegar y salir de la isla. Usarán para moverse la bicicleta, el patinete eléctrico, el autobús, la moto eléctrica o la caminata durante tres meses y hay premios a los que logren los mejores resultados.

Es la primera vez que el PCT Cartuja, dependiente de la Junta, promueve una iniciativa de estas características en una isla donde el 60% de los desplazamientos se hacen en coche privado

Las empresas y organizaciones que participan son Inerco, Admiral Seguros, MP Ascensores, cicCartuja, Isotrol, Ayesa, Alter Technology y la Tecnoincubadora Marie Curie. El primer puesto en el ranking será para la empresa que recorra un mayor número de kilómetros de forma sostenible y, de esta forma, ahorre más toneladas de CO2.

Es la primera vez que el Parque Tecnológico de Sevilla, entidad dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, promueve una iniciativa de estas características en una isla donde la movilidad es la queja más repetida por sus trabajadores. De hecho, el coche privado es el medio que usan más del 60% de los trabajadores y estudiantes que acuden a diario a la Isla de la Cartuja.

No obstante este fomento de la movilidad sostenible en la isla no es algo nuevo. De forma particular lo ha venido lanzando año tras año la exitosa startup sevillana Ciclogreen que dirige Gregorio Magno con el nombre de Urban Mobility Challenge.

El reto de PCT Cartuja se ha bautizado como ‘MaaS eCitySevilla’ (Movility as a Service) y supone una competición por convertirse en la organización más sostenible. Se enmarca en las actividades del proyecto eCitySevilla, cuyo objetivo es el de lograr que el PCT Cartuja sea un entorno descarbonizado, sostenible e innovador en 2025.

“El PCT Cartuja registra diariamente la visita de unas 30.000 personas, entre trabajadores, estudiantes y otros colectivos que tienen que desplazarse hasta el recinto. Teniendo en cuenta estas cifras, resulta necesario que surjan iniciativas como ésta de ‘MaaS eCitySevilla’ que fomenten la movilidad sostenible a través de medios de transporte no contaminantes. Y más si cabe en el PCT Cartuja, un parque urbano y accesible a través de numerosas vías alternativas al vehículo privado”, afirma Luis Pérez, director general del PCT Cartuja.

El reto durará unos tres meses y se divide en dos etapas:

La primera ha comenzado entre el 20 de mayo y el 30 de junio

Y la segunda entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.

A través de la app creada para el reto, se indicará a los participantes una serie de ciclos (puntos) por cada kilómetro recorrido de forma sostenible en sus desplazamientos al y desde el centro de trabajo. “La movilidad al trabajo es un eje estratégico de la movilidad multimodal por la frecuencia en el uso y su peso en la sostenibilidad ambiental y en la calidad de vida de las ciudades”, explica Guillermo Campoamor, CEO de Meep.

“Si logramos que en los desplazamientos al trabajo se utilicen cada vez más modos alternativos al coche, habremos dado un paso esencial en la estrategia de sostenibilidad ambiental que demandan las grandes ciudades, y Sevilla es un escenario óptimo para poner en marcha esta iniciativa”, asegura Gregorio Magno, CEO de Ciclogreen.

Se ha habilitado, además, una página web (www.ecitymaas.com) donde los participantes pueden consultar las instrucciones para formar parte de esta iniciativa, y en la que irá apareciendo información real derivada de los distintos datos que los usuarios vayan registrando a través de la app.

Un 30-40% de desplazamientos diarios están relacionados con el trabajo

Para el planteamiento de este reto, se han tenido en cuenta datos estadísticos. Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), entre el 30% y el 40% de los desplazamientos que se realizan en España en un día laborable están relacionados con el trabajo, siendo el principal motivo de los desplazamientos diarios, con respecto al conjunto general.

El dato más preocupante en este sentido tiene que ver con el reparto modal. Según el propio IDAE, el 60% de los desplazamientos diarios al trabajo se realizan en vehículo privado, lo que trae consigo graves problemas, como la contaminación atmosférica y acústica, congestiones o un mayor número de accidentes en carretera, entre otros. Además, según datos de Etude Dalia publicados en Statista, un trabajador español emplea más de 50 minutos diarios en ir y volver en coche de su casa al trabajo.

En este escenario, es fundamental la labor de estas dos empresas españolas dedicadas a la movilidad sostenible. Meep integra diversos medios de transporte, públicos o privados, y con su aplicación móvil los usuarios pueden planificar, reservar y pagar sus viajes eliminando la necesidad de utilizar varias aplicaciones para desplazarse y, de esta forma, disfrutar de una movilidad sostenible, conectada y eficiente, eliminando la necesidad de tener un vehículo en propiedad.

Por su parte, Ciclogreen, permite a las empresas incentivar a los empleados para que se desplacen a su puesto de trabajo de una forma menos contaminante, a la vez que proporciona datos sobre la reducción de emisiones de CO2 asociada a estos desplazamientos.

Precisamente, el reto ‘MaaS eCitySevilla’ trata responder a estas nuevas necesidades de movilidad. La iniciativa, realizada de manera conjunta por el PCT Cartuja, Meep y Ciclogreen, quiere incentivar unos hábitos de transporte más sostenibles entre las empresas y organizaciones participantes.

Sobre PCT Cartuja

El PCT Cartuja, dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, es uno de los parques científicos y tecnológicos de mayor envergadura de Europa. En la actualidad cuenta con más de 520 empresas, que generan 22.716 empleos directos y una actividad económica que ronda los 2.900 millones de euros, equivalente al 7% del PIB de la provincia de Sevilla. Entre los proyectos en los que participa actualmente el PCT Cartuja destaca eCitySevilla, una alianza público-privada que pretende hacer el recinto un entorno descarbonizado, sostenible y autosuficiente, utilizando energía 100% renovable, en el horizonte 2025.

Sobre Meep

Meep (iOS y Android) ofrece soluciones móviles de MaaS (Mobility as a Service) a través de las cuales los usuarios pueden planificar, reservar y pagar múltiples modos de transporte tanto públicos como privados, en una sola transacción y sin necesidad de salir de la app. Con un algoritmo propio, el planificador de rutas personalizable es capaz de combinar todos los transportes disponibles en una única plataforma, lo que elimina la necesidad de tener varias aplicaciones de transporte.

Acerca de Ciclogreen

Ciclogreen ayuda a las empresas a cuantificar y reducir sus emisiones de CO2 a través del fomento de la movilidad sostenible (las denominadas emisiones de alcance 3). Mediante programas de incentivos basados en retos, gamificación y regalos motivan a los empleados para que se desplacen al trabajo de forma menos contaminante. Su sistema permite recompensar a los empleados más sostenibles y cuantificar la reducción conseguida de emisiones de C02 a la atmósfera.