El PP recuerda que los sevillanos eligieron a Sanz para hacer lo contrario que Muñoz

El portavoz del Grupo Popular, Juan Bueno, tras las declaraciones del PSOE, ha recordado que los sevillanos eligieron a José Luis Sanz para cambiar y hacer lo contrario que Espadas y Muñoz.

Así, Bueno ha asegurado que "Antonio Muñoz ya no está pensando en Sevilla, sólo aparece para embarrar. Si le parece que todo está mal después de que el actual gobierno lleve medio año gobernando la ciudad, debería hacérselo mirar, estamos trabajando para cambiar las cosas pero es lo que hemos heredado después de ocho años de gobierno socialista y todo no se puede hacer de la noche a la mañana".

En cuanto a la gestión de los barrios, Bueno ha afirmado que "el PSOE que tenía la ciudad más sucia de España y los barrios abandonados no puede dar lecciones de nada. Nunca los vecinos han estado más atendidos que ahora. Ahora se trabaja con ellos no de espalda a ellos".

El portavoz se ha preguntado exactamente a qué "agujero de seguridad" se refiere Muñoz, "no ha habido incidentes que lamentar, la gente ha disfrutado y la seguridad, siguiendo lo planificado, se ha adaptado en función de las necesidades sin ninguna complicación. La Policía de Sevilla ha sido capaz de gestionar a todos esos visitantes de forma segura gracias a la coordinación y planificación", ha explicado Juan Bueno. Ha añadido que "agujero es la herencia que hemos recibido en seguridad con casi 400 policías locales menos, debido a la falta de planificación del anterior gobierno que no convocaba plazas, y casi 500 policías nacionales menos, que el señor Muñoz y Espadas nunca fueron capaz de exigir al Gobierno Central".

En lo que se refiere a la movilidad, ha continuado el portavoz popular, "no se puede empezar la casa por el tejado. No se puede peatonalizar sin ofrecer alternativas de transporte ni aparcamientos. Las peatonalizaciones están muy bien pero hay que ofrecer alternativas a los sevillanos no ponerles más problemas. Y hay que hacer las cosas con consenso no por antojo y, sobre todo, con proyectos hechos con rigor". El portavoz del Partido Popular ha reiterado que "Muñoz y el PSOE no están acreditados para hablar del Metro, ya que cuando el PSOE gobernaba en la Junta de Andalucía guardó los proyectos en un cajón y ha sido el actual gobierno de Juanma Moreno quién lo ha impulsado y desbloqueado, por lo que Muñoz no puede ahora hablar de retraso".

Además, ha añadido "si algo tiene este equipo de gobierno es ambición, se está trabajando de la mano de la Junta para conseguir conexiones aéreas con América. El anterior gobierno no hizo ninguna gestión y perdió muchas oportunidades", ha afirmado Bueno. Por otro lado, también ha indicado que "el portavoz el PSOE no ha hecho nada en ocho años para solucionar el problema de los cortes de luz, ha sido este equipo de gobierno el primero en recibir y atender a los vecinos, el primer paso, el más importante para empezar a trabajar. Después de años de no hacer nada es un atrevimiento criticar la falta de soluciones tras la primera reunión de la mesa de trabajo, creada a instancias del PP".

Por último ha concluido, "parece que los que van sin deriva son los miembros del grupo del PSOE frente a un equipo de gobierno que se preocupa por la ciudad y los intereses de los vecinos. Que mira por Sevilla por encima de todo. Sevilla ha estado sin rumbo 8 años ahora sí hay modelo y proyecto de ciudad". Ha reiterado que "este gobierno está trabajando para que Sevilla recupere el espacio que ha perdido en estos ocho años de gobierno socialista. El retroceso lo hemos padecido los sevillanos durante sus dos mandatos", ha sentenciado Bueno.