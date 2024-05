El PSOE denuncia que el Zoosanitario de Sevilla no recoge animales por las tardes y fines de semana y está sin clínica de urgencias

El PSOE denuncia que el Zoosanitario se ha quedado sin recogida de animales por las tardes y fines de semana y sin clínica de urgencias y esterilización, con un solo veterinario y con las gateras utilizándose como perreras y acusa a Sanz de impedir que la oposición acceda a las instalaciones para no constatar sus carencias

La concejala socialista Encarnación Aguilar ha intentado visitar este jueves las instalaciones, que son de acceso público, para constatar las denuncias sindicales sobre las graves carencias, pero se lo han impedido con instrucciones directas del gobierno de Sanz, siendo confinada en el despacho de una funcionaria e impidiéndole el acceso al resto de las dependencias donde se encuentran los animales.

Como concejala electa del Ayuntamiento de Sevilla y en el ejercicio de su labor de oposición, el PSOE avisa de que el gobierno municipal no puede prohibir su acceso a un edificio municipal, y menos a las zonas públicas donde puede entrar el conjunto de la ciudadanía.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este jueves "la incompetencia" del equipo de José Luis Sanz para gestionar el Centro Municipal de Protección y Control Animal (Zoosanitario) después de que se haya quedado sin contrato de recogida de animales de las calles por las tardes y los fines de semana y sin el de atención clínica para urgencias y esterilización previa a las adopciones, además de utilizar las nuevas gateras para acoger perros y disponer de un solo veterinario al no cubrir bajas. «Y para no tener que dar explicaciones de nada, el gobierno de Sanz sigue aún sin convocar el Consejo de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de Sevilla (Compba), en su deliberada estrategia de impedir la participación de las entidades y los colectivos», según ha dicho Encarnación Aguilar, concejal socialista y responsable de los temas de Salud y Protección Animal en el PSOE municipal.

Encarnación Aguilar ha intentado visitar las instalaciones públicas del Zoosanitario, con previo aviso al Gobierno municipal, y su acceso a la zona pública que puede visitar cualquier ciudadano para ver los animales le ha sido impedido por instrucciones directas del equipo de Sanz.

La concejala, que como representante legítima de los sevillanos y las sevillanas, puede visitar cualquier dependencia del Ayuntamiento sin previo aviso siempre y cuando no altere su normal funcionamiento, ha sido confinada en un despacho de una funcionaria sin posibilidad siquiera de acceder al resto de las instalaciones que son públicas. "En años pasados, los concejales del Partido Popular se presentaban en el Zoosanitario como Pedro por su casa, sin avisar, y nunca se le impidió el acceso a este espacio público. Es más, Sanz llegó a colarse incluso en zonas restringidas y sin acceso público del Cementerio de San Fernando. En cambio, ahora están impidiendo la labor de la oposición para tapar sus vergüenzas", ha recordado.

"Queremos recordarle al gobierno municipal que el Ayuntamiento no es suyo. Una concejala de cualquier grupo municipal tiene todo el derecho a visitar y conocer lo que está ocurriendo en un edificio municipal... Es más, no solo es un derecho, sino que es un deber; una tarea que nos han encomendado los ciudadanos. No vamos a consentir este atropello, producto del sentido patrimonial de la institución que tiene el gobierno del señor Sanz", ha abundado la concejala.

Carencias del Zoosanitario

Con respecto a las carencias del Zoosanitario, el equipo de Sanz no ha sido capaz de sacar adelante el contrato para rescate de animales, que incluye captura, recogida, protección y alojamiento temporal en refugio hasta su entrega en esas dependencias municipales, y ni tan siquiera un contrato intermedio de urgencia que se haga cargo de este servicio. Esta cuestión ha sido denunciada incluso por sindicatos de la Policía Local, después de tener que albergar animales por las tardes en oficinas policiales porque no podían ser entregados al Zoosanitario.

Por otro lado, tampoco está en vigor el servicio para la esterilización de perros y gatos y de intervenciones quirúrgicas urgentes para fomentar la adopción y luchar contra el abandono de animales, que desde 2021 se realizaba a través de una clínica externa y que respondía a una demanda de las asociaciones animalistas y a la nueva ordenanza de protección animal que se aprobó en el mandato anterior (en 2019). Se trataba de un servicio de esterilización gratuita para impulsar la adopción de animales, así como de intervenciones quirúrgicas urgentes en casos, por ejemplo, de atropellos, traumatismos y otras situaciones que lo requieran.

En las instalaciones del Zoosanitario hay un solo veterinario para atender a la totalidad de los animales que allí se encuentran, puesto que no se cubren vacantes por bajas, falta personal, se están utilizando las nuevas gateras, cuya construcción se inició en el mandato anterior, para acoger a perros debido a la nula relación que existe entre el actual equipo de gobierno con los refugios y entidades animalistas y desde hace cuatro meses no funciona el servicio de lavandería. De hecho, ha insistido Encarnación Aguilar, ni tan siquiera han convocado el Consejo de Protección y Bienestar Animal de Sevilla, que está conformado por entidades comprometidas con la defensa de los animales, el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, la Junta de Andalucía y varias áreas del propio Consistorio hispalense, entre ellas la Policía Local. «Otro ejemplo del desprecio de este gobierno municipal por la participación», ha remarcado.

Frente a esa "incompetencia" en la gestión del equipo de gobierno, Encarnación Aguilar ha destacado la profesionalidad y la vocación de la plantilla en su trabajo de atención a los animales. "Poco a poco, el equipo de Sanz se está cargando las mejoras en la calidad del servicio que se había ganado en el Centro Municipal de Protección y Control Animal. Y no estamos hablando de grandes inversiones, sino de la gestión del día a día y en la resolución urgente de contratos si se detecta que tienen problemas en el ámbito administrativo pero el servicio público hay que cumplirlo", ha concluido la concejala socialista.