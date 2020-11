Patrimonio plantea la apertura de un expediente por una catas sin autorización en la Casa de la Moneda

La apertura de diligencias informativas por la realización de unas actuaciones sin autorización e información previa por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Esta es la medida que propone la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Susana Cayuelas, al promotor de la Casa de la Moneda por la realización de una catas en los paramentos verticales exteriores de la portada del histórico edificio en el que está autorizada la construcción de viviendas.

Este inmueble, situado en los números 3, 5 y 7 de la calle Adolfo Rodríguez Jurado, en la zona de amortiguación de los edificios Patrimonio de la Humanidad de la ciudad, cuenta con una elevada protección patrimonio. Forma parte del conjunto de La Real Casa de la Moneda, está declarado Monumento histórico-artístico por decreto 1050/1970, de 21 de marzo, se encuentra también protegido por el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles y forma parte del Plan Especial de Protección y Catálogo del Sector 13.1 “La Moneda”, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento con fecha 19/05/2005.

En su reunión del pasado 11 de noviembre, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico acordó por unanimidad de sus miembros “tomar conocimiento” de los “Estudios de paramentos verticales exteriores en la Casa de la Moneda”, presentado por el promotor. En el acta, este organismo hace constar que dichas intervenciones “carecen de autorización previa y no han sido informadas por esta Comisión de acuerdo con el Artículo 33.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía”. Por ello, la Comisión considera que se trata de una serie de catas “que no se han llevado a cabo con metodología arqueológica ni contando con personal habilitado para su ejercicio, si bien no se han producido daños en los valores patrimoniales del bien, pero que tampoco arrojan datos significativos ni argumentados”.

Por lo tanto, analizados los resultados de la intervención arqueológica realizada en el año 2008, Patrimonio considera confirmado que los estudios paramentales realizados se ubicaron en los paramentos interiores, y habiéndose constatado los restos de la cerca Islámica y en base a los anteriores acuerdos de la Comisión, “se deberá realizar un estudio paramental con metodología arqueológica y personal especializado en los paramentos exteriores y según indicaciones de esta Delegación Territorial, contando con la autorización preceptiva conforme al artículo 52 de la citada Ley”.

El lienzo de la muralla de la Puerta Real

En su reunión de la pasada semana, la Comisión de Patrimonio dio el visto bueno al Proyecto básico y de ejecución de conservación y mantenimiento del lienzo de la muralla en la antigua Puerta Real.

Urbanísticamente, este tramo de cerca islámica se encuentra en el Subsector 8.4 "Magdalena", con Plan Especial de Protección aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 30 de octubre de 2013.

Analizada la documentación presentada, la Comisión acordó por unanimidadinformar favorablemente la intervención, aunque con las siguientes salvedades:"La actuación deberá tener en cuenta que el elemento a intervenir es un resto de la demolida Puerta Real y que dicha actuación deberá permitir siempre la correcta lectura de este hecho".

En este sentido, señala Patrimonio, el corte perpendicular a la fábrica de tapial en línea con la calle Alfonso XII, "en ningún momento puede presentar la huella de las agujas de apoyo de los cajones de modelado del tapial, por lo que deberán eliminarse los tacos que sirven de referencia a dichas agujas en el plano de corte o sección del lienzo de muralla".