Pediatras y médicos de familia avisan de un repunte de gripe A en Sevilla

No sólo el coronavirus vive una nueva onda expansiva en Sevilla. Los sanitarios alertan de un repunte de gripe en las consultas de Atención Primaria, especialmente del tipo A, que prácticamente había estado desaparecida durante los dos años de pandemia, básicamente por el uso de mascarillas y el ingente lavado de manos.

De momento, mocos, tos, estornudos, dolor de garganta y huesos, así como la fiebre, se mezclan con casos de gripe y otras enfermedades causadas por virus respiratorios. Y es que bajar la guardia frente al Covid, con la retirada de la obligación de llevar mascarilla en espacios interiores y la masificación vivida durante algunos días de Feria, no sólo ha disparado los casos de coronavirus también ha hecho que la gripe coja fuerza en una época en la que tendría que estar ya de capa caída.

Pediatras y médicos de familia así lo corroboran y avisan de que la llegada de pacientes a los centros de salud sevillanos con faringitis y otros síntomas gripales se está incrementando desde hace días en las consultas. "Estamos totalmente desbordados tanto por un aumento de casos de Covid como de gripe", afirma el pediatra sevillano Cristóbal Coronel, que a su vez es presidente Presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria (SEPEAP). El sanitario advierte de una sintomatología en los niños "más intensa" en los casos de gripe A con "fiebres muy altas y más prolongadas en el tiempo y con mayor alteración del estado general con intensos dolores de cabeza, musculares y de garganta". Por su parte, indica Coronel, el Covid sigue siendo muy "silente" en los menores, sobre todo en los vacunados, con síntomas catarrales o incluso sin ellos en la mayoría.

Como ejemplo de la situación actual, Coronel, que pasa consulta en el centro de salud Amante Laffón, explica la "horrorosa mañana" vivida ayer. "Empecé la consulta a las ocho de la mañana y no pude parar hasta las tres viendo un niño detrás de otro sin descanso entre consultas programadas y de urgencias", apostilla.

También desde el Sindicato Médico de Sevilla (SMS) advierten de esta circunstancia. El presidente de la rama de Atención Primaria, Rafael Gómez, indica que en los últimos días se han "disparado" las patologías provocadas por virus respiratorios del tipo laringitis o faringitis y, sobre todo, gripe del tipo A, "hasta ahora sin incidencia ninguna", apunta. Gómez señala el fin de la obligatoriedad de las mascarillas como la clave de este repunte en la incidencia, así como una mayor exposición de los menores que presentan síntomas ante una "relajación generalizada de las medidas anti-Covid".

Por su parte, el epidemiólogo sevillano y miembro de la Sociedad Andaluza de Epidemiología (SAEpi), Eduardo Briones, no considera preocupante este repunte, al menos, de momento. "Es verdad que estamos viendo un aumento de casos de gripe, pero, que sepamos, no se están dando casos graves por lo que no hay que preocuparse", afirma. El experto en virus asegura que esta situación es resultado de que se hacen muchas pruebas en las urgencias ante síntomas compatibles con coronavirus y de ahí esa mayor detección de casos también de gripe. "Al quitar las mascarillas y dar más posibilidad a los virus de circular es evidente que aumentan las cosas, pero en estos momentos el virus de la gripe no es nuestra mayor preocupación", apostilla.

Cerca de 380.000 vacunas contra la gripe

Durante este pasado invierno en Sevilla se administraron 379.552 vacunas contra la gripe, alcanzándose una cobertura en la población mayor de 65 años por encima del 70%. Por su parte, la cobertura en el total de la población se quedó muy cerca del 20% (19,46%).

Por grupos de riesgos, las enfermeras del SAS administraron 5.782 entre la población residente en residencias y de mayores y centros sociosanitarios de la provincia; 228.031 dosis entre los mayores de 65 años; 5.845 entre las embarazadas; 17.007 entre el personal sanitario y sociosanitario; y, otras 122.887, entre el resto de grupos de riesgos no específicados.