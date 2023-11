Premian la investigación de un psiquiatra del Macarena sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia

La actividad investigadora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Virgen Macarena ha sido valorada con el premio que este pasado fin de semana ha otorgado la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental a Álvaro López, psiquiatra del referido servicio.

El reconocimiento a este facultativo en la modalidad Jóvenes investigadores acreditados, del Programa de Excelencia Investigadora supone un "espaldarazo" a la actividad investigadora del centro hospitalario, según remarca el centro hospitalario en una nota de prensa.

En palabras del galardonado, el premio "pone en valor la calidad y relevancia de los estudios que hemos estado llevando desde la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de nuestro hospital en estos años". La presencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) es cada vez "más notoria" en el panorama nacional e internacional de la investigación clínica en Salud Mental.

En concreto, este premio nacional ha valorado la investigación liderada por el doctor Álvaro López, en la que se concluía que existen más posibilidades de cursar síntomas negativos de la esquizofrenia en países en vía de desarrollo que en los desarrollados. Además, también se ha considerado su trayectoria científica en el campo de la epidemiología y pronóstico de los trastornos psicóticos.

El artículo sobre la investigación titulada The relationship between Human development and prevalence of deficit schizophrenia: results from a systematic review and meta-analysis, "supuso en su día la publicación del estudio en Psychiatry Research, una revista de "alto impacto en salud mental y neurociencias". "Las conclusiones del estudio abre la puerta a una posible reconsideración de los hipotéticos factores de protección social vinculados a las sociedades de los entornos menos desarrollados", esgrime su autor.

La esquizofrenia es un trastorno psicótico que se manifiesta mediante alteraciones en la percepción, el pensamiento, la afectividad y la voluntad. Estas alteraciones se clasifican en positivas, aquellas que no se manifiestan en población que no padece psicosis, por ejemplo, alucinaciones; y negativas, como deterioro en el lenguaje o retraimiento social, funciones psicológicas básicas que están generalmente presentes en la población sana. Este pionero estudio, además, aportó otras nuevas evidencias sobre el pronóstico de la esquizofrenia a nivel global, como que un tercio de pacientes presentarán síntomas negativos primarios y persistentes y que la prevalencia de los mismos puede diferir de un país a otro.