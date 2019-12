El profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo se doctoró en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1958 con premio extraordinario. Lo fue casi todo en las universidades de Granada, Antónoma de Madrid y Sevilla, a cuya docencia se incorporó en 1980 y donde se jubiló como catedrático emérito en 2008. Hoy, su figura se ha convertido en premio por sí misma y, desde el año 2017, la Hispalense reconoce de manera bienal en su nombre a las personas o instituciones cuya trayectoria se distingue por la defensa de los Derechos Humanos.

Bajo esta premisa han recogido hoy el II Premio Universidad de Sevilla a la Protección de los Derechos Humanos Juan Antonio Carrillo Salcedo los doctores honoris causa Federico Mayor Zaragoza y Marcelino Oreja Aguirre, como hace dos años lo hizo la Reina Sofía en nombre de la fundación que lleva su nombre. En esta segunda edición de los galardones, el jurado ha decidido por unanimidad otorgar este premio de forma compartida a Mayor Zaragoza y Oreja en respuesta a las dos candidaturas presentadas por la Asociación Española de Investigación para la Paz y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, respectivamente.

A la sazón del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada año el 10 de diciembre, el II Premio Juan Antonio Carrillo Salcedo ha sido entregado este miércoles en un solemne acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. Un acto que abrió el rector Miguel Ángel Castro para agradecer su asistencia a las personalidades institucionales, políticas y académicas presentes en una abarrotada sala presidida por el retrato del rey Felipe VI. Pidió Castro recibir a los premiados como se merecen y bajo el hilo musical del Gaudeamus Igitur entraron en el Paraninfo Federico Mayor Zaragoza y Marcelino Oreja Aguirre, dos de tres "hermamigos", como ellos mismos se han descrito y a los que le falta el tercero de ellos -el propio Juan Antonio Carrillo-, a los que, como no podía ser menos, también acompañó la emocionante melodía que emiten los efusivos aplausos de los asistentes.

No han faltado los elogios de la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Elena Cano, a los premiados y a la creación del premio Carrillo Salcedo. Una "honra" para la Universidad de Sevilla y un "nexo de unión permanente entre nuestro maestro y los derechos humanos" ha destacado.

Cano ha explicado que el galardón que hoy se ha entregado se creó "por resolución rectoral" en septiembre de 2016, con una periodicidad bienal y con un "carácter honorífico" en reconocimiento a "una referencia ética al saber pensar y decir, pero, sobre todo, al saber hacer y hacer las cosas". Un reconocimiento a los "buenos hacedores" de los que, según ha subrayado, son "buenos ejemplos" tanto Federico Mayor Zaragoza, del que ha destacado sus aportaciones como director de la Unesco -institución que bajo su orientación creó el programa Cultura de Paz- por su "trayectoria en el ámbito internacional para la protección de los derechos humanos y la construcción de la paz mundial", y Marcelino Oreja Aguirre, al que ha agradecido la adhesión al Convenio de Derechos Humanos y libertades Fundamentales, así como el haber llegado a ser secretario general de Consejo de Europa, "institución que nació para la salvaguarda de los valores comunes europeos" y que acoge en su seno al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Tras recibir la placa correspondiente de la mano de Miguel Ángel Castro, los dos premiados han alabado en sus intervenciones la figura del profesor Carrillo Salcedo y han rememorado la gran amistad que los unió a los tres. Tres hermamigos unidos por la sapienza del fallecido que da nombre a este premio universitario, que han recordado con cariño la amistad que los unía y han dedicado unas emotivas palabras a su viuda y "acompañante indónea de vida", Matilde Donaire, y a sus hijos presentes en el acto.

Federico Mayor Zaragoza ha recordado al profesor como su "compañía diaria", su "inspirador" y su "consejero". La cercanía de su relación con él le le ha permitido incluso bromear sobre el papel de Carrillo Salcedo en el citado trío de hermamigos para ensalzar aún más la figura del desaparecido. "No era yo el hermano mayor, aunque parezca raro porque ya lo traigo yo en mi apellido", dijo el galardonado provocado tímidas sonrisas en la sala. "Juan Antonio Carrillo era el hermano mayor porque su personalidad irradiaba luz sin cesar", destacó a continuación para concluir sus palabras recordando que Carrillo Salcedo le enseñó que "la paz y la libertad no pueden imponerse, sino que han de construirse ladrillo a ladrillo, semilla a semilla". Tras los sonados aplausos al final de su discurso, tomo la palabra un emocionado Marcelino Oreja Aguirre. El otro hermamigo con el que Carrillo Salcedo llegó a tener un papel muy importante en la entrada de España en el Consejo de Europa, según ha explicado tras recoger este premio. Marcelino Oreja lo ha definido como "la voz de quienes tantas veces no la tienen", en referencia a su lucha en favor de los Derechos Humanos para después perderse en elogios hacia su persona para concluir con un "gracias Juan Antonio por tu ejemplo".

El rector expresa su deseo de que la US "sea símbolo y referente en Derechos Humanos"

El rector Miguel Ángel Castro ha clausurado el acto y en primer lugar ha disculpado la ausencia de la Reina Sofía, asistente a la primera edición en nombre de la premiada Fundación Reina Sofía. "La Reina Sofía me ha pedido que la disculpe por no poder asistir porque le hubiera encantado pero su agenda no se lo ha permitido", explicó. Durante su intervención ha destacado la consolidación de estos premios, al "elevar el acto de recuerdo al Profesor Carrillo al terreno más profundo y más sentido posible" y ha recordado "en fecha cercana al nonagésimo segundo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos realizada en París el compromiso de nuestra Institución en la protección de los Derechos Humanos".

Por último, ha recalcado su deseo de que la Universidad de Sevilla "sea símbolo y referente para la protección, la defensa y el fortalecimiento de los Derechos Humanos en todo el planeta".

El acto de entrega de los premios ha contado con la presencia de la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz; el delegado del Ayuntamiento de Sevilla para las relaciones con la Comunidad Universitaria, Francisco Javier Páez; el Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre, José Rodríguez García; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez; y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.