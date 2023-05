Propietarios de Matalascañas denuncian el cobro doble del agua

La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha denunciado el cobro indebido de dos recibos de la empresa de aguas de Huelva (Giahsa), que es la encargada de abastecimiento, depuración y alcantarillado de Matalascañas y El Rocío desde el pasado mes de enero, comprometiéndose ante el Ayuntamiento de Almonte a a mantener las mismas condiciones que existían con la empresa Aqualia, que tenía la concesión hasta 2022.

Los vecinos de Matalascañas y de El Rocío pagaron el pasado mes de diciembre a Aqualia, tal como le correspondía. Según ha explicado la Asociación de Propietarios, como los datos de los clientes no fueron entregados a Giahsa, se retrasaron los recibos y el Ayuntamiento de Almonte anunció que se permitiría un periodo más amplio de pago, al acumularse los recibos.

De este modo, en abril los vecinos han visto cómo se les cargaba tres recibos facturados por Giahsa, por los periodos de noviembre de 2022, diciembre de 2022 y enero de 2023. Las fechas de lectura real, según indican, son del 5-12-2022 al 4-1-2023 y así sucesivamente mes a mes. En ellos se cobra la cuota fija de abastecimiento, de depuración, alcantarillado, recogida de basura municipal y entrada de vehículos; lo que supone más de 23 euros cada mes en una vivienda. Los vecinos de Matalascañas han denunciado que Giahsa ha cobrado dos meses antes de asumir el servicio, un periodo que ya habían abonada a Aqualia. Según los propietarios, significa que Giahsa "ha cobrado por un servicio que no ha prestado y, además, ha falseado las facturas, indicando que ha realizado una lectura real cuando no tenía concedido el servicio o teniendo el servicio Aqualia, ha revisado unos contadores que no podía hacer".

El servicio de agua, depuración y alcantarillado de Matalascañas y El Rocío estaba asignado hasta el 31 de diciembre de 2022 a la empresa Aqualia. En enero de 2023 el Ayuntamiento de Almonte asignó el servicio a la empresa GIAHSA que se comprometió a mantener las mismas condiciones que existían con la empresa Aqualia

A final del mes de diciembre Aqualia facturó tal como le correspondía. Para sorpresa de los vecinos de Matalascañas y El Rocío, después de indicar desde el equipo de gobierno que -al no haberse entregado los datos de los clientes por parte de Aqualia a Giahsa-, se retrasarían los recibos y se permitiría un periodo más amplio de pago, al acumularse los recibos. En el mes de abril nos han llegado tres recibos facturados por Giahsa, por los periodos de noviembre de 2022, diciembre de 2022 y enero de 2023.

Las fechas de lectura real, según indican, son del 5-12-2022 al 4-1-2023 y así sucesivamente mes a mes. En dichos recibos se cobra la cuota fija de abastecimiento, de depuración, alcantarillado, recogida de basura municipal y entrada de vehículos; lo que supone más de 23 euros cada mes en una vivienda.

Desde la Asociación de Propietarios se preguntan "si Giahsa, hasta el enero de este año no asumió el servicio, cómo puede cobrar el periodo noviembre y diciembre 2022; pero, es más, en diciembre Aqualia, que en ese momento tenía el servicio, nos remitió una factura por esos conceptos para los periodos de noviembre y diciembre 2022. Es decir, que, con el cambio de empresa concesionaria, los ciudadanos de Matalascañas y El Rocío hemos pagado dos veces el mismo servicio".

Los propietarios denuncian que Giahsa "ha cobrado por un servicio que no ha prestado y, además, ha falseado las facturas, indicando que ha realizado una lectura real cuando no tenía concedido el servicio o teniendo el servicio Aqualia, ha revisado unos contadores que no podía hacer. También se nos ha cobrado doblemente la tasa de recogida de basuras, de un servicio que resulta nefasto y que cada día está más deteriorado y que ya de por si es de los más caros de la provincia".

Desde la Asociación califican la actuación de "ilegal y salvo que se rectifique, tendremos que tomar las medidas legales adecuadas para solventar esta presunta apropiación indebida".

En la misma nota, los propietarios de Matalascañas responden a las razones esgrimidas por el concejal de Administración General del Ayuntamiento de Almonte en rueda de prensa, quien argumentó que el cambio de la concesión de Aqualia a Giahsa era por tres motivos: la finalización del contrato con Aqualia, la pertenencia de Almonte a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y el beneficio que el cambio tendrá en los vecinos.

Según la Asociación de Propietarios, el contrato finalizado podría haberse prorrogado. Además, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de mayo de 2015, el Ayuntamiento de Almonte traspasó al MAS sólo el núcleo urbano de Almonte, pero no El Rocío ni Matalascañas. "Por tanto, no es obligatorio dicho traspaso al MAS, ni a ninguna otra empresa". Por último, recuerda que en núcleos urbanos de segunda residencia, como son los casos de El Rocío y Matalascañas, "ni el 5% de la población que consume agua está censada en esas viviendas; ni aun siendo vecinos de Almonte, eso produce que el coste del servicio se encarezca en más de un 50% respecto al actual, según las circunstancias y el consumo que en la mayoría de casos superará el 75% de incremento. En el caso de los comercios podrá suponer duplicar el coste del recibo".

Asimismo, los propietarios aseguran que en estos momentos "el servicio de agua en Matalascañas resulta más caro que en otros muchos núcleos urbanos, y ahora nos dicen que para nuestro bien nos lo van a subir de forma escandalosa"