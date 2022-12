Robos en Sevilla: una tienda de maquillaje y otra de patinetes eléctricos son asaltadas de madrugada

Noche de robos en Sevilla. La madrugada de este miércoles se han producido dos robos violentos en Sevilla capital, uno de ellos en una tienda de productos de maquillaje en el centro de la ciudad y otro en una tienda especializada en la venta de patinetes eléctricos en la Carretera de Carmona, según ha confirmado la Policía Nacional. En ambos casos, los establecimientos han amanecido con gran parte del escaparate destrozado y con múltiples cristales dentro del local.

El primero de estos dos incidentes se ha producido en la tienda que la marca Kiko tiene en la la calle O'Donnell en torno a las cinco de la mañana. La alarma del establecimiento alertó a las autoridades que se personaron en el lugar de los hechos a los pocos minutos, según han confirmado dos empleadas del establecimiento. A simple vista, la tienda no parecía desmantelada, solo faltaban dos cajetines que estaban en la entrada de la tienda con diferentes lápices labiales. También había tres pequeñas cajas tiradas en el suelo entre los cristales.

"No podemos tocar nada hasta que no llegue la Policía Científica", ha explicado la encargada del establecimiento, a la cual la Policía avisó por teléfono de lo sucedido a las 5:30 de la mañana. "Han forzado una caja registradora pero no sabemos aún con exactitud qué se han llevado. No podemos tocar nada", continúa la joven. La puerta de cristal del establecimiento estaba completamente rota hacia el interior de la tienda.

"Además del susto que nos hemos llevado, el problema no es tanto cuánto se hayan llevado, sino el fastidio de tener que cerrar la tienda hasta que todo esto se aclare en plena campaña de Navidad", continúa la dependienta.

El segundo robo de la noche se ha producido a la altura de la Carretera Carmona. En esta ocasión, el objetivo ha sido una tienda de patinetes eléctricos. En este caso, el escaparate completo estaba roto en el suelo dentro del establecimiento, según han confirmado varios testigos. La Policía no ha ofrecido más datos sobre estos suceso.