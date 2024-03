Los sindicatos SPLS y CSIF también se suman al conflicto laboral de la Policía Local de Sevilla

Los sindicatos CSIF y SPLS (Sindicato de la Policía Local de Sevilla) también están en contra de la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla que ha motivado el conflicto laboral en el seno del cuerpo municipal. Los agentes no están dispuestos a vender sus días de descanso al Consistorio, pues consideran que éste paga por ellos una cantidad muy baja. Ambas centrales informaron a sus afiliados de que lo único que ha trasladado el jefe de Recursos Humanos es una propuesta para modificar los festivos, para que firmen un acuerdo que permita abonar los días que generan de descanso como horas extraordinarias.

"Este señor se permite el lujo de decirnos que esta propuesta viene en exclusiva y con carácter de urgencia porque los concejales acaban de firmar un reconocimiento de deuda extrajudicial de millón y medio de euros, para el abono de las horas extraordinarias de las fiestas primaverales del año pasado, saltándose el informe negativo de intervención y asumiendo un grave riesgo en su patrimonio, ya que presumiblemente este expediente de pago, no autorizado por intervención, acabará en el Tribunal de Cuentas", aseguran ambas organizaciones en un comunicado.

CSIF y SPLS indicaron que les parece "una falta de respeto y una tomadura de pelo" que pague el festivo en la misma cantidad actual de 110,40 euros, que el abono en dinero del día de descanso generado venga supeditado a informes de viabilidad o que no obliguen a plazo mínimo de publicación de los servicios, "atentando gravemente contra la conciliación familiar".

"Han dejado en evidencia que les importamos poco o nada. Ya es hora de que exijamos lo que nos corresponde y que no nos conformemos con más acuerdos de camilla, que tantos problemas nos ocasionan, ni con más migajas. Estamos a favor que se abone el descanso generado como horas extraordinarias, pero este acuerdo tiene que venir obligatoriamente de la mano de otras tantas mejoras que hemos entregado en mano al director y jefe del servicio de Recursos Humanos", añaden los dos sindicatos.

Las propuestas de SPLS y CSIF son las siguientes: que todos los días de trabajo de Semana Santa y Feria sean considerados como festivos a efectos económicos; que se regularice al alza la cantidad del festivo actual de 110,40 euros, que sólo ha subido 20 euros en 20 años; abonar intensidad doble a funcionarios/as que realicen su jornada de trabajo en vía pública; que se avise con al menos dos semanas de antelación los servicios a realizar en Semana Santa y Feria, para facilitar la conciliación familiar; y que se retribuya con un 15% más los servicios prestados en turno nocturno, de 20:00 a 7:00 horas, entre otras medidas.

Ambas entidades volverán a manifestarse contra el alcalde y acudirán a los actos oficiales del mismo con pancartas. Recuerdan que todavía no ha subido el complemento de destino, como prometió en noviembre del año pasado. "Esta situación exige que nos borremos de todas la ventas de descanso de Semana Santa y Feria", apuntan SPLS y CSIF. "Con estas condiciones de trabajo no vendemos ni un solo día de descanso, que lo dedicaremos a estar con nuestra familia".

"Estamos seguros que si todos secundamos esta propuesta, independientemente de su tendencia sindical, conseguiremos que nos traten con respeto y dignidad y firmaremos un acuerdo de mejora que tantos años llevamos reclamando, antes de Semana Santa. ¿Os imagináis un Domingo de Ramos sin policías? Si no vendes días de descanso no se pueden cubrir los servicios. No vendamos nuestra dignidad", concluye el comunicado de ambas organizaciones sindicales.