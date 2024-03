Un conflicto laboral de la Policía Local de Sevilla amenaza el plan de Semana Santa

Un conflicto laboral en la Policía Local de Sevilla amenaza el plan especial de Semana Santa. Los agentes municipales decidirán este jueves en una asamblea si mantienen o no unas medidas de presión durante la semana mayor. Esas medidas consisten en dejar de vender los descansos al Ayuntamiento, una fórmula mediante la cual el Consistorio pagaba una cantidad a los policías a cambio de que renunciaran a sus días de descanso y trabajar.

Ya el año pasado, los agentes consensuaron con el anterior gobierno local una modificación de las cantidades que cobraban en Semana Santa y Feria, porque entendían que estaban obsoletas. El Ayuntamiento compraba los descansos de los policías por una cantidad que consideraban muy baja, por lo que los agentes querían un acuerdo estable, no variaciones según el año. De hecho, todavía no han cobrado los servicios extraordinarios de 2023.

La Jefatura ha presentado un calendario de pagos y unas cantidades, pero el Ayuntamiento no los ha aceptado. Esto ha motivado que los policías se planteen no trabajar más de lo obligado según calendario, es decir, que dejen de vender al Ayuntamiento sus días de descanso. Igualmente, pretenden renunciar a trabajar horas extras el Sábado de Pasión y el Domingo de Resurrección, que están fuera del calendario de la Semana Santa. Los policías consideran que las cantidades que perciben por trabajar en Semana Santa y Feria están obsoletas y no quieren trabajar más de lo que le corresponde por calendario.

En la asamblea de este jueves se decidirá si mantienen estas medidas o aceptan alguna modificación para la Semana Santa. De mantener esta presión, la decisión puede complicar mucho la confección del dispositivo especial de la semana mayor de la ciudad, buena parte del cual se cubría a base de horas extraordinarias y productividades, dada la gran carencia de personal que padece la plantilla de la fuerza municipal.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) se refirió al asunto hace unos días en un comunicado, en el que calificaba de "bochornosa" la propuesta del jefe de servicio de Recursos Humanos. "Roza no sólo lo incongruente sino todos los adjetivos negativos que se vengan a la cabeza", apuntaba el sindicato mayoritario, que recordaba que la propuesta sería debatida el lunes 4 de marzo en la Mesa General de Negociación de Funcionarios.

"No sólo no mejora, tampoco nos deja ni igual, al revés, empeora la situación de los festivos, ya que ni el reglamento reconoce tal barbarie y está por completo fuera de lugar", apuntaba el Sppme. El sindicato explicaba que el Ayuntamiento quería comprar el día de descanso de forma parcial "y siempre que haya partida presupuestaria para ello". "Queremos recordar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria impide nombrar servicios si no están cubiertos con la partida económica correspondiente", añadía la organización.

El sindicato pedía una respuesta "coherente" a la propuesta presentada por la Jefatura, "justa con los tiempos actuales y que, tras 20 años sin subida, ya toca revisar". Sin embargo, en la Mesa General de Negociación no se alcanzó ningún acuerdo. "Lo único interesante es que se abonarán este mes de marzo", apuntó el Sppme en otra nota, en referencia a las cantidades correspondientes a las fiestas de primavera de 2023. En cuanto a la propuesta para este 2024, la calificaban de "esperpento".

"Después de escuchar justificaciones absurdas e innecesarias a estas alturas, como la política del miedo respecto a que esas cantidades pueden provocar un cisma económico en el Ayuntamiento", el Sppme abandonó la mesa de negociación y pidió una propuesta "justa después de 20 años". "Consideramos la propuesta del servicio de Recursos Humanos como una tomadura de pelo, ya que habla de compras parciales del día de descanso y no de cantidades. Es como contratar a un fontanero sin que dé un presupuesto, sino que se debe fiar uno de su buena voluntad".

El sindicato mayoritario adelantó que las fiestas de primavera serán "calentitas". "O se valora el servicio de Policía Local como corresponde o dejaremos en manos de la asamblea general de esta sección sindical las medidas a adoptar", añade la central, que plantea a sus agentes que vayan enviando una serie de correos a sus responsables para informarles de que no venderán sus descansos. "A ese precio, mejor pasarlo con la familia".