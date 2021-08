Salud confirma dos casos más de virus del Nilo en la provincia de Sevilla

La Consejería de Salud y Familias ha comunicado dos nuevos casos positivos del virus del Nilo en la provincia de Sevilla. Se trata de otro vecino de Coria del Río y uno de Villamanrique de la Condesa de los que no han transcendido más datos sobre edad o sexo y que han confirmado su infección en menos de 24 horas después de que se notificara la primera infección también el municipio coriano, ayer por la noche.

El número total de casos asciende así a tres de los que dos están ingresados por meningoencefalitis en el Hospital Virgen del Rocío, ninguno de los ellos en la UCI, según ha informado Salud a este periódico.

La confirmación de estos dos nuevos casos llega apenas un día después de que se notificara la primera infección en España en el municipio de Coria del Río tras la picadura de un mosquito. Según fuentes cercanas del caso, se trata de una mujer de 75 años que se mantiene en estado grave en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

En 2020, el brote del Virus del Nilo se saldó con un total de 76 casos, -40 confirmados y 36 probables-; 71 de ellos en Andalucía y cinco en Extremadura. Dentro de los 71 casos andaluces, la provincia de Sevilla acaparó 57, en especial en el área de Coria y Puebla del Río, y registró cuatro muertes.

La gestión de esta crisis ha llevado al alcalde de Coria del Río, Modesto González, a cargar duramente contra el Gobierno andaluz contra el que ha anunciado el estudio de posibles medidas legales. En una rueda de prensa en el Ayuntamiento, González ha advertido de que el Programa de Vigilancia y Control de vectores de la enfermedad establecido por la Junta "no es suficiente" y además, indica, es "injusto" porque "no da posibilidad de que no haya infección entre la población".