San Francisco Javier se abrirá al tráfico en pocos días para residentes y autobuses

La avenida San Francisco Javier se abrirá al tráfico en los próximos días solo para el paso de los residentes y autobuses en un carril por sentido y en toda su longitud. El lunes 4 de diciembre es la fecha elegida, si todo va bien y no hay trombas de agua que lo impidan. Así lo ha anunciado esta semana el área de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla a preguntas de este periódico. En diciembre comenzarán también las pruebas del tranvía de cara a su inauguración en febrero del año que viene.

Los trabajos de asfaltado de San Francisco Javier se han completado recientemente a lo largo de toda su extensión. Este miércoles se podía ver la calzada completamente renovada (desde Ramón y Cajal hasta Eduardo Dato), aunque quedan pendientes algunos trabajos de señalización, como el pintado de los carriles. Por ahora esta gran avenida de Nervión no se abrirá por completo a la circulación, al menos hasta que terminen los trabajos de culminación de las vías y cables de catenaria en el túnel del tranvía.

De las avenidas por las que discurre el tranvía, solo Ramón y Cajal está plenamente operativa. Tras el verano se abrió a la circulación Ramón y Cajal con importantes limitaciones para el tráfico privado, ya que este solo puede discurrir por el carril en dirección al centro de la ciudad en el tramo del túnel. Los coches que quieran circular en dirección contraria deben hacerlo por la calle Avión Cuatro Vientos. El transporte público (taxis, autobuses y emergencias) sí cuenta con un carril en cada sentido por Ramón y Cajal.

Luis de Morales es la avenida más atrasada en lo que a obras de reurbanización se refiere. Hasta después de las fiestas navideñas, concretamente hasta después de Reyes, las constructoras no pueden actuar en los acerados para renovarlos para no interferir en la actividad comercial de esas fechas. Así pues desde ahora hasta las próximas semanas los obreros se centran en reconstruir el bordillo de las aceras, los elementos de alcantarillado y todos los detalles que no afecten a las aceras. Los trabajos los está ejecutando la empresa Carmocón por encargo de Emasesa.

Las obras del tranvía de este tramo de 1,4 kilómetros desde San Bernardo al final de Luis de Morales (primera fase) se adjudicaron a la UTE Sando y Vías y Construcciones por 14,9 millones de euros y un plazo de construcción de 12 meses, aunque con los retrasos de la obra del túnel estos tiempos sumarán finalmente algo más de dos años cuando se estrene en febrero.

Los retrasos del túnel se han debido a las complicaciones para desviar los servicios y canalizaciones afectadas. A consecuencia de este problema, se ha incrementado el precio de la obra, aparte de alargarse en el tiempo la obra del túnel.

Puesta en servicio en febrero de 2024

El tranvía iniciará las pruebas en diciembre con vistas a poner en servicio la línea en febrero de 2024. Durante los primeros seis o siete meses de funcionamiento los tiempos de viaje de toda la línea (Plaza Nueva-Nervión) van a ser muy superiores a los previstos por la falta de trenes para este nuevo tramo.

Como ya informó este periódico en noviembre, los tres trenes nuevos no llegarán a tiempo para febrero. El fabricante CAF ha indicado al Ayuntamiento de Sevilla que al menos hasta septiembre de 2024 no puede empezar a entregarlos, lo que supondrá un retraso de medio año respecto al estreno de la línea.

En una segunda fase la línea llegará a Santa Justa. El proyecto lo está redactando la consultora Idom. Una vez que el tranvía se prolongue a la estación de trenes, desaparecerá la parada provisional de Luis de Morales frente al Nervión Plaza y se colocará la definitiva al inicio de Kansas City, en el cruce con Luis Montoto, como ha adelantado esta semana este periódico.