"Qué bonita la soledad cuando tienes a quién contársela": el emotivo vídeo de San Juan de Dios, rodado en Sevilla

La soledad no deseada es el nombre con el que se conoce a un problema social que afecta a cada vez más personas, especialmente mayores o personas con discapacidad, y que la Cruz Roja Española define como "un sentimiento doloroso que sufre de la discrepancia entre las relaciones sociales que una persona tiene y las que le gustaría tener". Se trata por tanto de una problemática que afecta a la salud psicológica y física y el bienestar de aquellos que se ven afectados, motivo por el que cada vez hay más iniciativas para concienciar de esta situación e intentar paliarla.

La Orden Hospitalaria San Juan de Dios ha realizado también una campaña sobre la soledad no deseada, centrada en los ciudadanos mayores como uno de los principales grupos afectados. Desde San Juan de Dios recuerdan que 1 de cada 3 personas mayores sufre por la soledad y que se trata de un problema que prevalece más entre las mujeres. Recuerdan también que se trata de un problema social y "no un fenómeno individual asociado al fracaso personal o a circunstancias particulares". En esta campaña han creado una guía sobre la soledad no deseada y además han rodado un pequeño vídeo en Sevilla en la que los usuarios de la residencia y comedor social de la Orden son los protagonistas, junto con algunos sevillanos que paseaban por la ciudad.

San Juan de Dios, Sevilla y la lucha contra la soledad no deseada

En el vídeo, rodado en una mañana en el centro de la ciudad, se puede ver a los usuarios de la residencia y el comedor social de San Juan de Dios en Sevilla repartiendo una serie de papeles en los que lanzan un mensaje sobre el problema de la soledad no deseada y la reacción de algunas de los transeúntes sevillanos tras leer los folletos.

Para anunciar la guía han usado el mensaje "qué bonita es la soledad cuando tienes a quién contársela", con el objetivo de enviar un mensaje de sensibilización sobre la soledad no deseada y que ha calado por lo menos en las personas con las que se han encontrado mientras grababan el vídeo y en aquellas que lo han visto en redes sociales y han aplaudido la iniciativa. En él se puede ver como algunas de las personas que recibían los folletos, regresaban para hablar del tema con los usuarios del centro de San Juan de Dios, incluido un hombre que al comienzo se mostraba reticente a la hora de aceptar el papel.

La guía completa elaborada por San Juan de Dios puede encontrarse en su web. Y en su interior se da información sobre la soledad no deseada, cuánta gente se calcula que está afectada en España y el papel de profesionales, voluntarios y las comunidades en la lucha contra la misma.