Sanz lamenta la "cobardía" de Muñoz ante Sánchez y afirma que Sevilla "no está para alcaldes frívolos"

El candidato del PP a ser alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado la "cobardía" del alcalde, Antonio Muñoz, que "no ha sido capaz" de conseguir que Pedro Sánchez firme el convenio de la línea 3 de Metro "ni arrancarle compromisos firmes y reales" de todos los asuntos que el Estado le debe a la ciudad.

"El alcalde Muñoz se ha achantado ante su jefe Pedro Sánchez, que ha venido a Sevilla y no ha apostado ni hablado de ningún proyecto para la ciudad. Mucho presumir de reivindicación y a la hora de la verdad, Muñoz deja pasar las oportunidades y siempre antepone sus intereses personales y partidistas a los de la ciudad. Muñoz vuelve a arrodillarse ante Pedro Sánchez", ha manifestado Sanz a través de un comunicado.

De este modo, el candidato del PP a la Alcaldía ha destacado que "Muñoz se ha limitado a insultar al PP y a engañar, lo que demuestra que no tiene propuestas ni proyecto para la ciudad. Esto es un claro síntoma de la preocupación y los nervios que tiene por perder Sevilla". Ha indicado que "por cada insulto del alcalde socialista Muñoz, tengo una propuesta para Sevilla, para una transformación real de la ciudad, no como la que año tras año nos repite el PSOE pero que nunca llega".

Además, José Luis Sanz ha señalado que "es una vergüenza que Muñoz diga que no hay tiempo que perder cuando llevamos ocho años perdidos con el PSOE, cuando aún no se han sacado adelante grandes proyectos, cuando los barrios están abandonados y sucios, cuando se rechazan fondos europeos para los barrios más desfavorecidos, cuando hay listas de espera en los centros de servicios sociales, cuando los árboles están que se caen, cuando los parques no se mantienen, cuando no hay policías suficientes en nuestra ciudad o cuando no se bajan impuestos, entre otros ejemplos". Ha indicado que "los tiempos de Sevilla no son los tiempos del PSOE".

Respecto a las críticas que el PSOE ha hecho de la gestión del PP, Muñoz ha contado "una retahíla que nada tiene que ver con la realidad, ya que nunca antes ha funcionado mejor los servicios públicos que cuando ha gobernado el PP, sino que se lo pregunten a los vecinos y a los propios trabajadores de las empresas municipales. El PSOE es quien desmantela las empresas públicas colocando a comisarios políticos frente a la gestión y profesionalidad del PP".

Sanz ha manifestado que "el señor Muñoz no está capacitado ni para hablar de gestión cuando tiene los centros de servicios sociales desbordados, la Fábrica de Artillería paralizada o los servicios públicos descoordinados, entre otros asuntos y mucho menos de presupuesto cuando no los ejecuta".

"¿Saben ustedes cuál es el ADN del PSOE? Estancamiento, abandono, descoordinación, falta de planificación, servicios públicos sin funcionar, 150 millones de euros al año sin invertir en los barrios, listas de espera en los centros de servicios sociales, imposición, falta de diálogo, falta de diligencia, contratos a dedos de afines al PSOE, etcétera. Esto es lo que el PSOE hace en nuestra ciudad cuando gobierna además de dar la espalda a los sevillanos", ha lamentado Sanz y ha hecho hincapié en que "no es tiempo de frívolos que se ríen mientras los barrios se degradan con la suciedad y el abandono".

El candidato del PP a la Alcaldía ha concluido que "Sevilla no está para alcaldes frívolos que ríen y bailan mientras los barrios se degradan. Sevilla esta cansada de que no se la tomen en serio. Los sevillanos están cansados de promesas que nunca llegan, de anuncios humo y de incumplimientos constantes del PSOE".

Por último, ha reiterado que "por supuesto que es hora de Sevilla, pero es hora de que se la tomen en serio y de que con gestión, impulso, equipo y trabajo constante se logre la transformación que la ciudad merece y eso solo será posible con el PP, que es quien tiene proyecto de ciudad. Con el PSOE Sevilla seguirá a la deriva".