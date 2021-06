Primera jornada de Selectividad con 12.011 alumnos en Sevilla

La primera de las tres jornadas de las pruebas de acceso a la Universidad, la Selectividad, a la que concurren 12.011 alumnos en Sevilla, se desarrolló este martes sin más incidencias que la necesidad de sustituir de inmediato unas 60 bajas de correctores y vigilantes por parte de la Hispalense (US). En la Pablo de Olavide (UPO) no se dio este problema.

La mayoría de los alumnos con necesidades especiales tienen diversidad funcional

Según explicó la Vicerrectora de Estudiantes de la US, María del Carmen Gallardo, unas 60 personas no pudieron acudir a vigilar y corregir la prueba sobre todo al coincidir con las oposiciones de la Junta, y en menor medida por la reacción a la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, o por la obligación de confinarse por un positivo covid, pero estos puestos se reforzaron rápidamente. En la Olavide no se registró ninguna renuncia ni baja de este tipo, según confirmó la Vicerrectora de Estudiantes Marian Morón.

La organización de los miles de alumnos que se presentan a la prueba se logra con éxito gracias a la implicación de 1.300 personas en el caso de la Hispalense y de más de 150 en la Olavide que pertenecen a personal de administración y servicios (PAS), vigilantes, correctores, etcétera.

Con todo aprobado Los estudiantes que se presentan a la Selectividad proceden de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, y tienen todo el expediente aprobado.

La atención a alumnos con necesidades especiales es otro de los grandes logros de las universidades sevillanas. Este año han podido hacer la prueba un total de 273 alumnos con necesidades especiales, ya sea por diversidad funcional o por otras situaciones específicas: 252 en la US y 21 en la Pablo de Olavide. En la Universidad de Sevilla se han atendido todas las peticiones de los centros para que estos alumnos puedan examinarse.

En la US se han puesto todos los medios para que se examinara de la Selectividad un alumno que está en prisión y no puede salir de la cárcel, una alumna que ha tenido que hacer el examen en su casa con un vocal vigilante, otros alumnos con necesidades psiquiátricas que requieren de la presencia de personal médico cercano, y personas que necesitan grabadoras si no pueden escribir las respuestas o alguien que les vaya leyendo en voz alta las preguntas, o medios especiales al ser sordociegas o ciegas.

Menos que en 2020 La Selectividad (PEvAU) congregó el año pasado a 700 alumnos más que este año. En totall fueron 12.734 alumnos entre las dos instituciones públicas sevillanas, frente a los 12.011 de este año.

La Vicerrectora Gallardo explicó que se han atendido todas las peticiones que han llegado a la US de alumnos con necesidades especiales, que hacen exámenes adaptados a su situación. En la Olavide, dos de los alumnos con estas necesidades han sido por tener la pierna rota y requerir una silla adicional para apoyarla.

Respecto al coronavirus, hay algunos alumnos que antes del día del examen comunicaron que no podían hacer la prueba al tener que confinarse y a estos se les hará el examen una vez que pasen los días establecidos de confinamiento. En la US hubo 12 casos de estudiantes positivos, 2 con contacto estrecho con positivos y 2 estudiantes operados. En el caso de la Pablo de Olavide son 3 los casos de positivo covid y un cuarto confinado por contacto estrecho con positivo covid.

181 sedes andaluzas La Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía organiza la Selectividad. Ha seleccionado 181 sedes en toda Andalucía para celebrar la prueba.

De los más de 12.000 alumnos que se examinan de Selectividad, 10.547 estudiantes son de la Hispalense y 1.464 de la Olavide. La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) finalizará este jueves, 17 de junio.

En toda Andalucía ha congregado a 47.807 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, con todo el expediente aprobado. Esta primera jornada, cuya superación es obligatoria para acceder a la Universidad, se compone de tres materias obligatorias: Lengua Castellana y Literatura, una Lengua Extranjera e Historia de España.