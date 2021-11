Sevilla tendrá un centro de innovación de drones

El proyecto para la creación de este Centro de Innovación UAVs y Movilidad Aérea contempla que pueda contar con dos sedes, que podrían estar ubicadas en Aerópolis y en Tablada. Su puesta en marcha permitirá establecer importantes sinergias tanto con CEUS, el centro de investigación de sistemas aéreos no tripulados que se construirá en los terrenos de El Arenosillo, en Moguer, que entrará en funcionamiento en 2023, como con el propio Centro Atlas.

La industria andaluza ocupa en este sector un lugar destacado no ya sólo por el número de fabricantes establecidos en la región, sino por el papel sumamente activo de las universidades y centros tecnológicos como FADA-CATEC en el desarrollo de tecnologías relacionadas con los RPAS. Asimismo, Andalucía cuenta con uno de los aeródromos especializados en RPAS, el Centro ATLAS (Air Traffic Laboratory for Advanced Systems) de Villacarrillo.

El objetivo de este centro es generar conocimiento que permita mantener el liderazgo científico y tecnológico de Andalucía en tecnologías de vehículos aéreos no tripulados para aplicaciones civiles y, en particular, para su aplicación a la movilidad aérea urbana haciendo posible la autonomía inteligente y segura de vehículos y sistemas, según explican sus impulsores.

La apuesta por la industria aeroespacial como estrategia de desarrollo toma forma en Andalucía y lo hace, en concreto, con talento sevillano y un impulso claro por parte de la Junta de Andalucía materializado en un proyecto que verá pronto la luz y que cuenta con 4.250.000 euros. Una partida que se recoge en los Presupuestos del Gobierno andaluz para 2022 y que permitirá crear el Centro de Innovación UAVs (vehículos aéreos no tripulados por sus siglas en inglés) y Movilidad Aérea Urbana.

El experto con más publicaciones sobre drones del mundo

El ingeniero y catedrático Aníbal Ollero se ha convertido en el investigador con más publicaciones sobre vehículos aéreos no tripulados del mundo: casi 700, nueve de ellas, libros. Es sólo uno de los datos que avalan la reputación de quien es el mayor experto en Robótica Aérea de Europa. Actualmente cuenta con un equipo líder de 80 personas que está trabajando en una docena de proyectos con marco comunitario. La carrera de este asesor del CATEC impresiona y ha sido reconocida con varios premios, entre los que destacan el Overall ICT Innovation Radar Prize, que le otorgó la Comisión Europea en 20172 y el Premio Rey Jaime I en Nuevas Tecnologías en 2019. Talento made in Sevilla.