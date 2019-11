Sevilla estrena multas de hasta 100 euros por aparcar mal los patinetes

En Sevilla se pondrán multas desde hoy de entre 50 y 100 euros por aparcar mal los patinetes eléctricos que dificulten con ello el paso de peatones. La normativa de circulación que regula los vehículos de movilidad personal, sobre todo patinetes, que entra hoy en vigor recoge sanciones que podrían llegar a los 200 y 400 euros por infracciones muy graves, como sería exceder el doble de la velocidad permitida en el régimen de circulación previsto.

Las multas irán dirigida a las empresas de alquiler responsables de los vehículos y además, en el caso de que los patinetes sean retirados al depósito municipal del vehículo, se tendrá que abonar otra cuantía económica por cada patinete retirado para poder sacarlo de las instalaciones municipales.

La Policía ha retirado en un mes 270 patinetes de alquiler por aparcar de forma ilegal

Aunque la normativa no ha empezado a aplicarse hasta este martes 5 de noviembre, desde el 19 de agosto la Policía tiene instrucciones precisas de multar y retirar los patinetes eléctricos de cualquier empresa o particular aparcados sin permiso en la vía pública. Una tarea que se ha convertido en rutinaria en los agentes que, desde entonces, han procedido a la retirada diaria de vehículos eléctricos estacionados en zonas no permitidas.

Según han confirmado a este periódico fuentes municipales, la Policía Local ha retirado en el último mes 270 patinetes eléctricos de alquiler que obstaculizaban el paso en zonas peatonales y ha interpuesto un total de 300 denuncias respecto a la ocupación de la vía pública. Sanciones dirigidas siempre a las empresas de alquiler de estos vehículos que operan en Sevilla. Las denuncias ciudadanas han sido claves para controlar una situación que está complicando la convivencia con los peatones hasta el punto de que sólo durante el pasado domingo, la Policía Local llegó a retirar 26 patinetes eléctricos aparcados deliberadamente en las aceras, obstaculizando con ello el paso de personas.

Las mismas fuentes aclaran que la nueva normativa está dirigida "exclusivamente a regular el uso de los patinetes por las calles de la ciudad" mientras "el Ayuntamiento está trabajando para poner en marcha en las próximas semanas la regulación de las empresas de alquiler que desarrollan una actividad económica en la vía pública" y se prevé que, antes de fin de año, sea abierta una convocatoria de autorizaciones para la actividad de patinetes eléctricos de alquiler.

"Desde hoy mismo, las empresas Bird y Lime están fuera de ordenación"

A ello precisamente se ha referido el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, ha anunciado que a la hora de ofertar autorizaciones para la actividad de alquiler de patinetes eléctricos habrá un número "máximo" de vehículos y ha alertado de que las empresas que ya operan en la ciudad están en estos momentos "fuera de ordenación". "La nueva regulación estipula fundamentalmente que los patinetes eléctricos estén obligados a circular por el carril bici o las vías limitadas a 20 ó 30 kilómetros por hora y no puedan transitar por las zonas peatonales ni estacionar en las aceras, donde obstaculizan a los peatones y afean el conjunto monumental", ha dicho.La regulación de Sevilla promovida por la Delegación de Movilidad autoriza sólo los patinetes eléctricos sin sillín con menos de 15 kilos, un máximo de 250 w de potencia y límite de velocidad de 25 km/h. Estos pueden ir por los carriles bici, calles con zonas de limitación de 20 y 30, y el resto de vías con un carril por sentido y limitación a 30 kilómetros por hora que no tengan carriles bici, salvo las peatonales.