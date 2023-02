La Sierra Sur de Sevilla se subleva ante la falta de médicos

Ni el acuerdo suscrito entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Sindicato Médico Andaluz, ni las promesas que las autoridades tildan de "medidas necesarias", como la reducción de las ratios médico/pacientes, frenan a los vecinos hastiados por el deterioro de la Sanidad Pública.

Lejos de cumplir sus expectativas, las citas médicas siguen manteniendo retrasos insoportables y el déficit de profesionales sanitarios persiste, especialmente en zonas alejadas de las capitales de difícil cobertura. Este martes, 31 de enero, un grupo de vecinos de distintos municipios de la provincia de Sevilla se trasladaron hasta el Hospital La Merced de Osuna para exigir una asistencia adecuada.

"Una semana más nos hemos concentrado los pueblos del Área Sanitaria de Osuna para protestar por la situación en nuestra comarca y desmentir que el acuerdo con un Sindicato Médico vaya a resolver la situación crítica de la Atención Primaria. No se aumentan los profesionales y sólo retocan mínimamente las condiciones laborales de los médicos. Seguimos y seguiremos exigiendo soluciones no parches", advierte un portavoz de Marea Blanca.

Las reivindicaciones de la Marea Blanca que en esta zona, de difícil cobertura, está motivada por las esperas insoportables en "algunos pueblos que sólo cuentan con un solo médico cuando, por población, les corresponderían dos o tres efectivos al menos", denuncian.

Medidas anunciadas por el SAS

Mientras los vecinos exigían este martes una asistencia sanitaria adecuada con pancartas en el Hospital La Merced, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, presidía en Sevilla una reunión con "las sociedades científicas y colegios profesionales más representativos", en la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS). A esta reunión acudieron también el viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, y el gerente del SAS, Diego Vargas, entre otras autoridades.

En dicha reunión, "se ha expuesto por parte del SAS la labor llevada a cabo en los últimos cuatro años en Atención Primaria. Concretamente, se han puesto sobre la mesa los proyectos ya ejecutados, en marcha y los pendientes de iniciar. En este sentido, se ha acordado con los representantes reunidos el desarrollo de aportaciones, coordinadas con la Escuela Andaluza de Salud Pública", explicó la Consejería de Salud a través de un comunicado.

Las mencionadas autoridades se han comprometido a consensuar "la elaboración de un informe definitivo en un periodo máximo de dos meses. Dicho informe será realizado por expertos, que representan a cada una de las instituciones reunidas, y será hoja de ruta para los próximos años", según dice el mencionado comunicado.

La reacción de los sindicatos

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF califican de "tomadura de pelo" las medidas anunciadas por la Consejería de Salud en la dos reuniones mantenidas este martes: La Mesa Técnica y la Mesa de la Atención Primaria. A través de un comunicado conjunto, las centrales mencionadas denuncian que "las dos mesas, de supuesta negociación, celebradas son un nuevo y lamentable episodio de suma y sigue en el que se convertido esta administración que, lejos de dialogar y consensuar, se empeña en seguir con la táctica de la no información y la imposición".

"Los médicos quieren más tiempo para ver a sus pacientes y no tener que estar 12 horas seguidas pasando consulta, viendo 35 por la mañana, 25 por la tarde, más las urgencias (que las ven ellos mismos), más los cupos de los que no trabajan ese día porque están de vacaciones, bajas o salientes de guardia que no sustituyen a ninguno, más las visitas domiciliarias...", explica UGT.