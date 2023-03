El contenedor de estrellas que creará la energía del futuro

La pandemia no solo marcó un antes y un después en la vida de todos. También lo hizo en el desarrollo de las nuevas energías tal y como las conocemos. Justo antes de que estallara la infección que paralizó el mundo durante meses, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) realizó un gran descubrimiento gracias a una inversión privada de miles de millones de euros en la que participaron excéntricos magnates de la talla de Elon Musk quien, antes de poner los ojos en Twitter, vio un filón en las energías renovables.

El hallazgo en cuestión no fue otro que la primera piedra del experimento de investigación de fusión de próxima generación, llamado SPARC. La Universidad de Sevilla realizó una labor de atracción de talento y consiguió trasladar a los mejores investigadores nucleares desde diferentes partes de Europa y desde el propio MIT. Este equipo multidisciplinar se fusionó a su vez con Skylife para desarrollar el primer tokamak de España.

Este tanque con forma de rosquilla que permite guardar en su interior una estrella artificial para producir energía limpia, sin residuos y con un coste realmente bajo se presentó el pasado 22 de febrero en el Puerto de Sevilla y ha abierto una nueva vía de desarrollo para las energías limpias. El objetivo de esta iniciativa es utilizar la fusión, motor de las estrellas y fuente de energía limpia virtualmente inagotable, como vía comercial en la próxima década.

"Los resultados son muy satisfactorios y muy prometedores, pero no estamos generando energía todavía", apostilla Mª Ángeles Martín, directora general de Skylife Engineering. En este sentido, manifiesta con orgullo que han sido "los primeros en tenerlo en España gracias a un grupo multidisciplinar, con la capacidad y el talento para llegar a construir un tokamak que genere energía neta positiva". Además, Martín sostiene que se trata de un proyecto estratégico nacional, ya que cada país ha de tener su tecnología de fusión nuclear.

"En 10 o 15 años si podremos tener un reactor generando energía limpia. Un único tokamak, del tamaño del que presentamos en el Puerto, puede generar hasta 50 megavatios, que es mucha potencia. Pueblos enteros pueden obtener electricidad de este modo", sugiere. Además, la directora apunta a que "un solo tanque equivale a 50.000 kilovatios y en una casa normal contratamos de media de dos a cinco. Con un vasito de agua puedes generar energía para una familia de cuatro miembros durante 80 años".

El objetivo es que la energía de fusión reemplace a la fisión. Una realidad que hasta la fecha no era físicamente posible y las expectativas eran mucho más largoplacistas. Los tiempos se han acortado gracias a los últimos hallazgos en materiales súper conductores de alta temperatura, que permitirán generar una fuente de generación alternativa, limpia, que no produce residuos radiactivos, que no es peligrosa, ni explosiva. Además, su principal fuente de alimentación es el agua, recurso se puede extraer del mar.

En cuanto a la participación de Skylife en la fabricación del tanque, Antonio Leopoldo Rodríguez, director de I+D y CTO de la compañía, expresa que la compañía ha desarrollado las bobinas y las fuentes de alimentación que generan las corrientes que se aplican a las bobinas para crear el campo magnético que confina el plasma. "Ahora mismo estamos embarcados en la primera fase y en dos o tres meses estaremos generando plasma, que estará funcionando de una forma totalmente integrada en el sistema".

El objetivo es que durante la segunda fase se diseñen tanto el campo magnético, como una fuente de alimentación que genere mucha más corriente para elevar la temperatura del tokamak hasta 100.000.000 de grados (la temperatura de fusión).