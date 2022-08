Trabajadores de Clece ponen a prueba una pulsera para evitar golpes de calor

Estamos sufriendo una ola de calor tras otra, con temperaturas que han superado los 40º en muchos puntos del país y con mínimas asfixiantes que han supuesto récords históricos para la época del año en la que nos encontramos, según afirma la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Durante los meses de julio y agosto, en estos episodios de altas temperaturas, corremos el riesgo de sufrir hipertermias, lo que popularmente se conoce como golpes de calor.

En épocas de calor, hay ciertos trabajos que sufren más riesgos de padecer estos problemas de salud, como son todas aquellas tareas que se realizan a la intemperie o durante las horas de más temperatura. Por eso, es imprescindible aplicar una buena Prevención de Riesgos Laborales.

Como medida preventiva contra estos golpes de calor, la Dirección Sur de Clece está llevando a cabo una iniciativa piloto entre su plantilla, que consiste en unos brazaletes que avisan de un riesgo de sobrexposición térmica gracias a su alarma visual y sonora. Ya se han distribuido alrededor de 70 pulseras entre trabajadores y trabajadoras del grupo Clece en 13 servicios de la Dirección Regional Sur.

Sencillez y eficacia

La innovación aplicada en estas pulseras está diseñada para que su uso sea sencillo y responda de forma eficaz. A través de la denominada 'tecnología de flujo de calor', la pulsera recoge la información del calor corporal en la muñeca y calcula con precisión el calor acumulado en el cuerpo. A partir de los 38ºC-38,5 ºC, la alarma de la pulsera se dispara, aunque la persona aún no está en situación de peligro. Como no es normal que la temperatura corporal sea tan alta en comparación con la temperatura de referencia, existe un alto riesgo de que siga aumentando si no se hace nada y, por eso, la pulsera avisa. Se activa la alarma sonora y visual para proteger a la persona del riesgo de insolación.

Estas pulseras, que ya tienen algunos trabajadores y trabajadoras de servicios de Limpieza, Parques y Jardines o Mantenimiento del grupo Clece, son una gran medida preventiva contra los golpes de calor. No tienen en cuenta la temperatura exterior (el clima), ni la humedad, solo el aumento de la temperatura corporal. Tampoco necesitan de datos personales, por lo que respetan la privacidad de las personas que lo llevan. La pulsera lleva una batería pensada para durar los tres meses de su vida útil.

Tecnología de flujo A través de esta tecnología se calcula con precisión el calor acumulado en el cuerpo

Sobre Clece

El departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección Regional Sur de Clece muestra con esta iniciativa su preocupación por el personal de la empresa, por mejorar su calidad de vida y la del servicio que prestan. Clece es una empresa formada por más de 78.000 profesionales que trabajan para mejorar la vida de las personas en diversos ámbitos que van desde la limpieza, seguridad o mantenimiento, hasta servicios sociales relacionados con el cuidado de personas mayores y dependientes o la educación infantil. Cuenta con clientes en España, Portugal y Reino Unido y, desde su nacimiento en 1992, trabaja con el propósito de generar un impacto social real a través de sus esfuerzos en favor del empleo de calidad y la inclusión laboral de colectivos desfavorecidos.