Triana sucumbe al último deseo de María Jiménez

Era un deseo expreso de la artista sevillana y su barrio no ha defraudado. Los restos mortales de María Jiménez llegaban pasadas las once de la mañana a la plaza del Altozano, puerta de entrada del barrio que la vio nacer hace 73 años. En coche de caballos, cómo ella había pedido a sus familiares, y arropada por cientos de personas que no han dudado en acompañarla en su último paseo por el barrio entre vítores y palmas a ritmo de bulerías. Un momento inédito en Sevilla en el que la única señal de luto la pusieron los penachos negros de los cuatro caballos que tiraban de la carroza con el féretro hasta la trianera iglesia de Santa Ana, donde el barrio la ha despedido por sevillanas, "como ella quería", según afirmaban los trianeros y, sobre todo, las trianeras.

Entre la multitud se podían ver personas de todas las edades, e incluso de todas las parte del mundo, porque también se han visto algunos grupos de turistas, pero, sobre todo, vecinos del barrio de toda la vida como Carmen Sánchez, Pastora Álvarez y Carmen Ruíz, que aguardaban al final del Puente de Triana la llegada de los restos mortales de la que consideraban "una amiga". "Nos conocíamos de cuando éramos niñas. Hemos sido vecinas de aquí del barrio. Agradecemos mucho este detalle que ha tenido con su barrio, para que podamos despedirnos de ella. Siempre ha llevado su tierra allá por donde ha ido", dice Carmen Sánchez. "Los trianeros es que somos únicos", apostilla Pastora.

El cortejo avanza por la calle Pureza, donde se pudieron ver las puertas abiertas en la Capilla de los Marineros al paso del cortejo fúnebre. La multitud lo sigue acompañando. No cabe un alma. También continúan las palmas y los oles. Hay un silencio espontáneo que rompe una de las asistentes al grito de "por ella". Y vuelven los aplausos. Pero la locura se desata al llegar a Santa Ana donde han tocado las campanas y los aplausos han sido mayores. Tras la euforia, sí se respeta la bajada del carruaje de los restos mortales. Se hace el silencio.

El féretro, portado por el torero Fran Rivera y el cantante Manuel Lombo, entre otros, estaba cubierto por un mantón de manila y las icónicas plumas de pavo real que protagonizaron la portada del disco 'Donde más duele', en el que la artista interpretó canciones de Joaquín Sabina.

El féretro entra en la catedral de Triana. Abarrotada. No cabe un alfiler. "Ella se lo merece todo. María es única. No habrá otra como ella", dice una señora mientras es empujada a las puertas de la parroquia. Nadie se quiere quedar fuera.

En el interior cuesta moverse. Con pericia se puede ver cómo el féretro ha sido cubierto con el manto de Santa Ana, que luce la imagen en la novena y en momentos especiales. También preside el altar una foto de la artista. Al otro lado, su hijo Alejandro, en primera fila, junto a sus dos hijos menores, y su hermana Isabel. Entre el público, además del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se han visto otros rostros conocidos como Silvia Pantoja, Manuel Lombo o Francisco Rivera y su mujer Lourdes Montes.

Arranca la misa entre fandangos, la salve rociera y otros cantes y toques de inequívoco aire flamenco que han jalonado el momento. Desde la guitarra que ha sonado a los inicios a los constantes cantes que se han sucedido durante la ceremonia. También se ha interpretado un emotivo Por el bulevar de los sueños rotos, de Joaquín Sabina, ante el que el hijo de la artista, Alejandro Sancho, que presidía el funeral, sucumbió. "Bravo. Guapa", gritó al término de la misma. Le siguieron sevillanas como 'Triana contigo vida mía' o 'Tiempo detente', que también se han escuchado en la iglesia provocando grandes aplausos del público. La salve rociera ha puesto punto y final y en la puerta el público le ha dedicado un emotivo 'Perdónala' que arrancó algunas lágrimas.

No menos emotivo fue el camino de vuelta hasta el cementerio de San Fernando, pasando por la calle Betis, donde se crio la artista. Restan pocos minutos para la una y media del mediodía cuando sus restos mortales llegan llegan al camposanto, donde será enterrada junto a su hija Rocío, fallecida los 17 años en un accidente de tráfico. Acaba así el último paseo de María Jiménez por Sevilla.