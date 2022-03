Una mujer de Sevilla encuentra a su 'hermana' ucraniana de acogida a través de Twitter

Una bonita historia en tiempos difíciles. Una mujer de Sevilla ha encontrado a su hermana de acogida ucraniana. Y todo gracias a la red social Twitter, donde publicó un anuncio para que los internautas le ayudaran a dar con Anna, el único dato del que disponía, además de su presumible residencia en Ucrania, desde donde viajó a su casa un verano, cuando eran niñas, sin que nunca más pudieran volver a saber de ella, pese a sus continuos intentos. Ahora, Twitter ha hecho su magia y las dos mujeres ya están contacto, según ha publicado la sevillana en la citada red social.

La historia de este reencuentro comienza cuando la usuaria identificada e la red social como Adriana hizo el llamamiento en la madrugada del pasado 25 de febrero. Escribió un largo hilo junto a una foto de ambas en la playa que comenzaba así: "Cuando tenía 12 años, decidimos acoger durante un verano a una niña ucraniana, Anna. Fue una experiencia inolvidable en la que sentí que tenía una hermana más. Cuando terminó la temporada, tuvo que volver al orfanato pero era tal el cariño que le habíamos cogido que solicitamos". A continuación, la sevillana resume en otros siete mensajes lo que significó para su familia la estancia de Anna en casa.

Por su circunstancia personal, era huérfana, detalla el escrito, la familia de Adriana decidió adoptarla el año entero, pero no fue posible. "Era huérfana por lo que su custodia la tenía una tía lejana, en un principio, la propuesta fue que se quedara con nosotros durante el curso escolar y que en verano volviera con ella. Nos la denegaron ya que su tía no lo permitió y se negó rotundamente a que volviera a España ningún otro año más, ni siquiera en verano. Estuvimos años y años mandándole cajas llenas de juguetes y cartas al que era su centro de acogida, su tía solo se la llevaba a casa en verano. Nunca supimos si le llegaron", continúa el hilo.

La misma indicaba a los internautas la lucha sin descanso por volver a saber de ella, "llevamos años buscándola en redes sociales y comparando fotos para ver si alguna de las que vemos puede ser ella", manifiesta.

El estallido de la guerra en Ucrania hace un mes lo volvió a remover todo en esta familia sevillana y su desesperación por volver a saber qué es de Anna. "No sé si ella ya se habrá olvidado de mí, si ha rehecho su vida o si está bien pero... no nos cansaremos de buscarla y menos ahora en la situación de guerra en la que se encuentra actualmente Ucrania. Hemos escrito a la embajada española para mandarle todos los datos que tenemos (...) Ver en los telediarios la catástrofe que hay montada allí me hace ponerme en lo peor y solo me gustaría que supiera que aquí siempre tendrá un hogar donde resguardarse y una familia que la quiere".

LA HEMOS ENCONTRADO y ya estamos hablando con ella. Gracias por todo! Estamos muy felices ☺️ https://t.co/BBibWWAinf — AdRiAnA (@AdrianaCL21) March 15, 2022

Desde entonces, el tuit ha sido compartido más de 20 mil veces. Y, aunque han tardado, llegaron la respuesta que esperaban: "LA HEMOS ENCONTRADO y ya estamos hablando con ella. Gracias por todo! Estamos muy felices", escribía de nuevo en su perfil Adriana el pasado 15 de marzo.

Un final feliz que sólo internet y su universalidad ha hecho posible.