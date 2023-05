La US rechaza la reforma universitaria sin abordar el sufragio universal: "Es un tema zanjado"

El sufragio universal para elegir el rector de la Universidad de Sevilla (US) es un asunto "zanjado". Se trata del término empleado por el máximo responsable de la institución académica, Miguel Ángel Castro, cuando se le ha preguntado en el claustro de este lunes por dicha cuestión, que no se ha incluido en la declaración institucional contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) -aprobada por el Gobierno de España y que entró en vigor el pasado abril- que ha sido respaldada por mayoría en la sesión.

El comunicado recoge algunas de las opiniones expresadas los últimos años por Castro contra la reforma universitaria. Entre ellas se encuentran "la falta de consenso y diálogo" con la comunidad universitaria (representada en el Consejo de Universidades) y el detrimento que su puesta en funcionamiento supone para la autonomía de las instituciones de educación superior, como la US.

En ningún momento la declaración institucional alude a la forma de votación del rector, que la LOSU establece que debe ser mediante sufragio universal ponderado. Debe recordarse que la Hispalense es la única universidad española en la que la elección de su máximo responsable queda restringida al claustro (compuesto por 300 miembros).

La intervención de Alfonso Castro

Dicha omisión en el comunicado aprobado este lunes no la han pasado por alto algunos de los claustrales asistentes a la sesión. Entre ellos, ha de destacarse la intervención de Alfonso Castro, hasta hace pocos meses decano de la Facultad de Derecho y quien siempre se ha mostrado a favor de instaurar el sufragio universal en la US. En sus declaraciones ha defendido que la LOSU, aunque "mejorable", ha traído importantes aportaciones a la enseñanza universitaria. Ha rebatido la declaración institucional al entender que sí ha habido "diálogo" con los agentes de la educación superior y ha destacado que "muchos nos alegramos de que la nueva ley orgánica indroduzca el sufragio universal ponderado". "No me parece en modo alguno que sea rechazable. Este logro es fruto de haber escuchado a los decanos de Derecho y eso no se refleja en el comunicado, el cual me resulta difícil apoyar", ha aseverado Castro.

El rector ha respondido a esta intervención. Primero ha agradecido al anterior decano de Derecho su presencia en el claustro "por primera vez". Luego ha explicado el motivo por el que no ha aludido al sufragio universal en la declaración. "No estoy de acuerdo con una ley que inclumple la normativa establecida al no haber convocado al Consejo de Universidades para su redacción", ha referido Miguel Ángel Castro, quien ha señalado que, en tales circunstancias, "no tiene sentido entrar en el debate del sufragio universal".

Otro claustral que ha cuestionado la declaración de la US contra la LOSU ha sido el profesor de Económicas Luis Ángel Hierro, que ha invitado al equipo de gobierno de Miguel Ángel Castro a acudir al contencioso-administrativo si considera que la reforma universitaria del Gobierno incumple el proceso normativo.

"Ningún interés personal"

El rector ha contestado a Hierro que no le mueve "ningún interés personal" contra el sufragio universal. "No me voy a presentar más a este cargo (expira el tiempo legal)", ha subrayado Castro, quien ha recordado que en otoño de 2021 se inició un debate sobre este asunto, con una votación que acabó aparcando este tipo de elección. "Ese tema está zanjado", ha afirmado el máximo responsable de la US.

La declaración institucional contra la LOSU ha salido adelante con 132 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Un comunicado que deja en el aire el sufragio universal, pese a que la reforma universitaria lo establece como obligatorio. Castro, eso sí, ha anunciado el diseño de una hoja de ruta para aplicar la ley gubernamental, que acabará en un nuevo estatuto, el cual habrá de incluir el nuevo modelo de elección de rector. Con tal fin se celebrarán varias jornadas en las que intervendrán profesionales y expertos en la materia, a nivel nacional e internacional.

Miguel Ángel Castro ha pedido a la Junta que no "replique" el procedimiento del Gobierno en la elaboración de la futura Ley Andaluza de Universidades (LAU) y haga partícipes a las instituciones académicas en su redacción. En dicha normativa autonómica debe tenerse en cuenta también el papel que tendrá la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que ha de acreditar las titulaciones universitarias, un procedimiento que hasta ahora ha dependido de entidades estatales.