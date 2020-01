Sevilla lidera una alianza para que los universitarios estudien libremente por Europa

La Universidad de Sevilla, en su afán por da dar un paso más en su internacionalización, ha presentado este martes en Bruselas, junto a otras cinco universidades europeas, el proyecto UlyssEUs, una de las primeras alianzas transnacionales a largo plazo de educación e investigación. Este proyecto, que se enmarca dentro del programa Erasmus Plus, permitirá a estudiantes, investigadores y egresados desplazarse libremente entre las universidades, hacer prácticas de empresas y poner en marcha proyectos de investigación de alto impacto.

Esta alianza, liderada por la US, se ha materializado este martes en la capital belga con la firma de una declaración de intenciones por parte de las seis instituciones académicas participantes en el proyecto, con el cual las seis instituciones concurren a la segunda convocatoria piloto de Universidades Europeas que ha puesto en marcha la Comisión Europea dentro del programa Erasmus Plus.

El proyecto UlyssEUs persigue generar una alianza a largo plazo, con una estructura y una estrategia unificadas de educación e investigación, vinculada a las prioridades de las ciudades y regiones de las universidades que integran el proyecto. En este sentido, los seis miembros pretenden contribuir a su competitividad, potenciar su carácter innovador y mejorar la empleabilidad de sus habitantes, así como a promover entre sus estudiantes y empleados un ejercicio activo de la ciudadanía, la inclusión social, la cohesión y el desarrollo personal.

Esta alianza está integrada, tal como ha explicado Carmen Vargas, vicerrectora de Internacionalización por tres universidades generalistas, la Universidad de Sevilla (que coordina el proyecto), la Universidad de Génova (Italia), la Université Cote d’Azur (Francia); una tecnológica, ), la Technical University of Košice (Eslovaquia); y dos de Ciencias Aplicadas, el Management Center Innsbruck (Austria) y la Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia).

Pero UlyssEUs va más allá de estos seis miembros, ya que reúne el apoyo de ayuntamientos, gobiernos regionales, así como actores sociales y económicos de las áreas geográficas de todos sus miembros. De hecho, en la presentación estaba prevista la intervención del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que no ha viajado finalmente a Bruselas.

“La puesta en marcha de UlyssEUs supondrá un impacto sistémico, estructural y sostenible en todos los niveles de la alianza hasta 2030. Este proyecto nace con el potencial de, paso a paso, transformar y aumentar la cooperación institucionalizada entre sus seis miembros y llevarla a un nivel superior”, informan desde la Universidad de Sevilla.

“Somos universidades muy diferentes pero tenemos principios comunes”, ha señalado este martes Miguel Ángel Castro, rector de la US, durante la presentación del proyecto en el edificio de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas, donde se ha celebrado la firma de la alianza.

“Aspiramos a que esta alianza vaya más allá de lo puramente académico, y por eso hemos buscado aliados fuera de nuestro ámbito”, como la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Universidades del Gobierno de España o instituciones como la Confederación de Empresarios de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Andalucía y diversas empresas del entorno.

La creación de un campus interuniversitario donde fomentar las experiencias basadas en el trabajo y los programas de movilidad asociados a esta idea permitirán a los estudiantes desplazarse libremente entre las universidades integrantes de UlyssEUs, con el reconocimiento automático de los créditos que cursen, y acceder a prácticas profesionales. Todas estas acciones permitirán eliminar las barreras existentes mediante el fomento del compromiso social y la inclusión de los participantes.

“Sabemos que vamos a tener muchísima competencia y desconocemos el número total de candidaturas, pero esperamos ser uno de los 24 consorcios seleccionados en junio por la Comisión Europea”, ha destacado Carmen Vargas.

Si Europa aprueba este proyecto piloto, este consorcio recibirá como máximo 5 millones de euros, que, como reconoce el rector de la US, “no es mucho”, ya que, además, está cofinanciado en un 20% por las universidades participantes. “Nuestro objetivo es que el proyecto UlyssEUs empiece a implantarse en el próximo curso 2020-2021”, ha asegurado Castro. “Este es un proyecto con un gran valor cualitativo y estratégico, por eso la Universidad de Sevilla quiere estar ahí”.

Actualmente, unos 2.000 estudiantes de la Universidad de Sevilla se benefician del programa Erasmus, mientras que otros 2.000 llegan a la Hispalense a estudiar procedentes de otras universidades europeas. A través de esta nueva alianza, se pretende que la movilidad de los estudiantes, investigadores y egresados sea mayor, aunque el propio rector reconoce que, al menos al principio, este número no sufrirá un gran incremento ya que la aportación económica de Europa no es muy elevada.

También han querido mostrar su apoyo al proyecto con su presencia en el acto de presentación de UlyssEUs en Bruselas entidades como los gobiernos locales de Niza (Francia) y Košice (Eslovaquia), el gobierno regional de Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francia), representantes de la región de Košice (Eslovaquia) y otros actores como la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (Francia), la European Forum Alpbach, la Asocación de Universidades Austriacas de Ciencias Aplicadas, el parque científico universitario TECHNICOM (Eslovaquia), o la Cámara Regional de Comercio de Košice.

Los estudiantes de las distintas instituciones y la ciudadanía de sus respectivos entornos han valorado también positivamente la presentación de este proyecto. Por ello, entre los firmantes del documento que plasma la declaración de intenciones de UlyssEUs han estado también representantes de las asociaciones de estudiantes de Sevilla, la Federation of Student Associations and Corporations of the Alpes Maritimes, la BEST Student Organization) de Eslovaquia y diversas organizaciones ciudadanas, como ARGOS Proyectos Educativos, secretario de la Feria de la Ciencia, que, en caso de aprobarse, también participaría en el proyecto europeo.

“Nuestra sociedad tiene que enfrentarse a muchos desafíos en los próximos años, como el cambio climático, la transición energética, la innovación digital o el envejecimiento activo. Teniendo en cuenta todo esto, está claro que las universidades europeas deberían actuar como agentes de cambio en sus ciudades y regiones”, ha comentado Rubén Rivas de Roca García, estudiante de doctorado de la Facultad de Comunicación de la US y representante de la Asociación de estudiantes de la Universidad de Sevilla (USE).

“Nosotros, como estudiantes, consideramos que nuestro enfoque joven sería realmente útil para UllyssEUs. En un contexto de desafíos de innovación, los estudiantes de los seis países podremos aportar nuevas ideas, inquietudes o sugerencias, creando fuertes sinergias con otras partes interesadas. Trabajar juntos es una oportunidad de aprender unos de otros para mejorar el impacto de nuestras universidades en la vida de los ciudadanos”.

“Estamos haciendo historia en el mundo académico europeo”, ha concluido Miguel Ángel Castro.