La Universidad de Stanford coloca a un centenar de investigadores de la US entre los mejores del mundo

La Universidad de Stanford ha incluido a 106 investigadores de la Universidad de Sevilla (US) en la lista donde identifica al 2% de los mejores científicos del mundo en 2023. Casi un 40% de estos investigadores ocupan posiciones muy destacadas a nivel internacional, según la sexta versión de la lista de investigadores con alto impacto científico en la escena internacional, denominada World’s Top 2% Scientists List, elaborada por esta universidad estadounidense.

La US se sitúa como la séptima universidad española en cuanto a número de investigadores seleccionados. Los docentes e investigadores de la Hispalense destacados en el ranking, 12 de ellos procedentes de los centros de investigación mixtos, trabajan en 14 de las 20 áreas científicas analizadas por esta clasificación y en 42 de las 174 subáreas de investigación. Estas cifras ponen de manifiesto el alto nivel de investigación de la Universidad de Sevilla en su conjunto.

Las áreas científicas con más investigadores US seleccionados por el ranking son Engineering, con 25 investigadores destacados; Clinical Medicine, con 18 investigadores; Chemistry, con 12 investigadores y Enabling & Strategic Technologies, con 11 investigadores.

Los mejores investigadores

En el ranking global, el investigador mejor posicionado de la US es Francisco Liñán Alcalde, del departamento de Economía Aplicada I; seguido de Manuel Romero Gómez, del departamento de Medicina, y Alexandre Seuret, del departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Las investigadoras mejor posicionadas son Anabel Moriña Diez, del departamento de Didáctica y Organización Educativa; Miriam Muñoz Rojas, del departamento de Biología Vegetal y Ecología; y Lourdes García Rodríguez, de Ingeniería Energética.

Por subárea o campo de investigación, los investigadores mejor posicionados, que alcanzan el top 100 internacional, son Sebastián Lozano en Operations Research, en la posición 84 de 27.923 investigadores, y Miguel López Lázaro en Medicinal & Biomolecular Chemistry, que se sitúa en la posición 61 de un total de 99.369 investigadores. Ambos investigadores ocupan la primera y segunda posición a nivel nacional en sus respectivas áreas.

A nivel nacional

Otros científicos que ocupan también la primera posición nacional por campo de investigación son José Luis Escalona en el área Design Practice & Management y Alexandre Seuret en el área Industrial Engineering & Automation. Además, 10 investigadores de la US ocupan la primera posición andaluza de su campo de investigación.

El Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists, considerado entre los más prestigiosos del mundo, ha sido publicado por sexta vez por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos) en Elsevier tras la evaluación de la información estandarizada sobre la producción científica, citas y otros indicadores bibliométricos de más de 200.000 investigadores de todo el mundo, no sólo de universidades, también de hospitales, centros e institutos de investigación. El ranking analiza el impacto de la producción científica de los investigadores de forma separada para un año y de toda su carrera científica. Está basado en información suministrada por Scopus.