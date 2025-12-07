Acaba la reforma de Santa Aurelia para hacer un barrio más accesible, con más aparcamientos, más árboles y más iluminación

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado el fin de las obras urbanísticas en el barrio de Santa Aurelia, en el Distrito Cerro-Amate, que han mejorado la infraestructura en las calles Satsumas y Mandarinas, y se ha reurbanizado la calle Cañadul.

“Hoy Santa Aurelia es un barrio más accesible, con más árboles, más iluminado y con mejores espacios públicos. Con un total de 562.000 € de inversión (212.000 euros en Satsumas y 350.000 euros en Mandarinas), hemos respondido a una demanda histórica de los vecinos y modernizamos esta parte de Santa Aurelia como me comprometí con ellos”, afirmó el regidor.

En calle Satsumas se han renovado pavimentos, ampliado aceras, creado orejetas en las zonas de paso de peatones, eliminado barreras arquitectónicas e instalado nueva luminaria LED en la plaza y alrededor del parque infantil, además de renovar toda la red de abastecimiento y saneamiento en el tramo entre las calles Amor y General Ollero, con acometidas nuevas para viviendas. “Una transformación completa de esta plaza que es corazón del barrio”, ha añadido Sanz.

Reordenación viaria y nuevos aparcamientos en Santa Aurelia / Ayuntamiento de Sevilla

Por su parte, en la calle Mandarinas “hemos llevado a cabo una reurbanización integral de un entorno hasta ahora abandonado: habilitado 44 plazas de aparcamiento, 2 de ellas para personas con movilidad reducida, renovado el acerado, asfaltado, pintado de vías, instalado luminaria LED y plantado árboles, mejorando también la conexión del barrio con la Avenida de Andalucía. Todo ello en un espacio que era un solar totalmente abandonado, que se inundaba con las lluvias y que era una bolsa de aparcamiento desordenada y problemática para los vecinos”, ha destacado el alcalde.

Además, en la calle Cañadul, entre la Amor y General Ollero, se ha renovado el acerado, salvando desniveles mediante rampas en los extremos, con barandillas de seguridad, eliminando así una vía con socavones y obstáculos que durante décadas dificultaban el tránsito peatonal y dificultaba el acceso a los comercios.

Con estas actuaciones, este gobierno municipal reafirma su compromiso de mejorar los espacios públicos y la calidad de vida en los barrios de Sevilla, como este de Santa Aurelia. “No descansaremos hasta garantizar que cada calle, cada acera y cada plaza de nuestra ciudad sean dignas, seguras y accesibles para todos”.