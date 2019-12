"Lamentablemente es así y las muertes de mujeres y hombres in itinere están ya casi al 50-50. En su mayoría, ellas van a trabajar y vuelven corriendo para recoger a los niños del colegio o hacer la comida, por ejemplo, y eso hace que tengan un mayor riesgo de sufrir accidentes. En ese aumento hay un componente de género clarísimo", explica.

Los que sí han experimentado un importante incremento son los accidentes mortales in itinere. En la provincia han fallecido este año 11 personas entre su casa y el trabajo frente a las 4 que murieron en el mismo periodo de hace un año. Una cifra que, según Carlos Aristu, engrosa fundamentalmente el género femenino "por el volumen y la velocidad de sus desplazamientos para conciliar con la vida familias".

En cuanto a los accidentes in itinere, los siniestros leves han aumentado un 6,6%, mientras que los accidentes graves, con un total de 52 han descendido han descendido dos respecto a los que se habían registrado el año pasado entre enero a septiembre.

"Todas las muertes son evitables en el trabajo, pero no se hacen labores de vigilancia"

Respecto a la evolución de los datos de siniestralidad laboral, destaca el repunte porcentual en cuanto a accidentes mortales ya sean en jornada o in itinere. Los 25 muertos en los que va de año indican un incremento del 40% respecto al mismo periodo de 2018, cuando se contabilizaron 15 fallecimientos según los datos del Ministerio. Un incremento que lleva a Aristu a comparar los datos de este año con los de 2017 cuando se registró el mayor número de trabajadores fallecidos en jornada laboral (32) de los últimos diez años. "Ahora mismo estamos a ese nivel", matiza, al tiempo que explica que, hace dos años, Sevilla fue la segunda provincia de España en muertes en el trabajo , sólo por detrás de Madrid, "con un volumen de población trabajadora muy superior".

Otra de las razones que apunta el responsable de Acción Sindical de CCOO de Sevilla es la "falta de vigilancia" de las medidas de prevención. "Las administraciones no hacen labores de vigilancia y hay una gran falta de responsabilidad empresarial. En construcción , las obras pequeñas son la selva. Nadie usa servicios preventivos y las empresas no cumplen la normativa. En Riesgos Laborales está todo inventado y todas las muertes son evitables en los centros de trabajo", concluye.

Pese a que la mayoría de los accidentes laborales tiene lugar durante el desarrollo de la actividad, hay que destacar un notable aumento en el número de siniestros que se producen in itinere. En este caso, en la provincia se han producido un total de 3.292 accidentes de enero a septiembre , lo que supone un repunte del 6,7% en la tasa interanual, ya que en el mismo periodo del año anterior se registraron 3.074.

Teniendo en cuenta que desde principios de este año se ha modificado la definición de accidente mortal, de forma que se incluyen en ella todos los fallecimientos a consecuencia de un accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del siniestro, con independencia de la gravedad inicial, de esos más de 20.200 accidentes, 25 han acabado en muerte . De ellos, 11 han sido in itinere, es decir, durante los desplazamiento del trabajador desde su domicilio hasta su lugar de trabajo o viceversa. Unos datos que sitúan a Sevilla a la cabeza de Andalucía , donde en total se han registrado 94 accidentes laborales mortales , y en tercera posición en un ranking nacional que sólo superan Barcelona, Madrid y Valencia.

"Hemos retrocedido 30 años en los riesgos en la construcción"

El secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, avisa de la "falta de responsabilidad empresarial" como una de las principales causas del incremento de los accidentes laborales en los primeros nueve meses de año. Aristu destaca la construcción y el campo como los sectores con un mayor riesgo de sufrir accidentes. Respecto al primero asegura que, la reactivación del sector ha hecho que se haya "retrocedido 30 años". "La gente ha vuelto a la obra y se ha encontrado con sistemas que no conocía. Personas de unos 50 años que han recuperado su empleo de albañil no sabe que existen medidas de prevención para su seguridad porque las empresas cumplen la normativa y las administraciones no hacen labores de vigilancia", alerta. Por otro lado, en el sector agrícola, el secretario sindical lamenta un repunte en los accidentes con tractores, por ejemplo, cuando "prácticamente se habían erradicado". "Hay una falta de vigilancia y de formación de los empresarios que es clave para reducir las cifras de siniestralidad a las que estamos volviendo en la provincia", subraya.