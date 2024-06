El alcalde de Sevilla hace balance de su primer año: "Este año ha podido ser mejor”

“Este año ha podido ser mejor". José Luis Sanz ha sido claro al cerrar su discurso para hacer balance al frente de su primer año en la Alcaldía de Sevilla. Entre los factores que únicamente le han dejado cumplir el 33% de sus promesas electorales citó el mal funcionamiento del Ayuntamiento a su llegada, el tiempo perdido en temas atrasados y "una oposición irresponsable".

La solución inmediata es la aprobación del presupuesto para este año a principios de julio vía cuestión de confianza. "Esta ciudad no va a perder un minuto más. Sevilla funcionará mucho más ágil desde que se apruebe", sostuvo el alcalde popular.

Durante su intervención en el Salón Colón del Ayuntamiento arropado por sus concejales, Sanz expuso todos los proyectos en marcha. Expuso que tanto la limpieza como los colegios son sus prioridades. De lo primero, analizó que la ciudad está más limpia que hace un año, "pero no estoy contento", y prometió que tendrá un cambio sustancial antes de final de año. Sobre los centros educativos, argumentó que se van mejorando "después de muchos años sin inversión"

El alcalde reiteró que no pactará la entrada de Vox en el gobierno, abriéndose a acuerdos puntuales en algunos temas a los que incluye al PSOE”. Preguntado sobre si San Telmo tiene intervenido su gobierno, apuntó que tiene total autonomía y no se siente intervenido "por nadie". Fue más allá al comentar que "el convencido de no pactar con Vox soy yo".

Sanz aventura que el presupuesto reforzará su gobierno en minoría y se mostró satisfecho en romper inercias, como la organización interna en el Ayuntamiento. De sus primeros 365 días como primer edil destaco que se han sentado las bases para poner Sevilla a funcionar, desbloqueado cientos de proyectos atascados, puesto a funcionar todos los servicios municipales y priorizando y mejorando la comunicación y el trato con los vecinos de manera directa. "Pese a la situación constante de bloqueo que venimos sufriendo por parte de la oposición, son muchas las actuaciones que hemos llevado a cabo en este último año", expuso durante su balance.