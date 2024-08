El alcalde de Sevilla ve Tablada como "gran pulmón verde" compatible con viviendas y equipamientos

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha manifestado que le gustaría que los terrenos de la dehesa de Tablada, calificados como suelo no urbanizable de especial protección en el actual planeamiento urbano; acogiesen "un gran pulmón verde, compatible con incorporar usos residenciales, equipamientos, comerciales y terciarios"; conectando el destino de esta zona con el diseño de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

En una entrevista con Europa Press, el popular José Luis Sanz ha manifestado, respecto al capítulo de vivienda; que más allá de las publicaciones en medios de comunicación, no tiene constancia oficial del proyecto de nuevo barrio residencial planteado por la Diputación, gobernada por el socialista Javier Fernández, en sus suelos de Cortijo de Cuarto, donde la entidad provincial planea 5.000 nuevas viviendas, al menos la mitad de ellas de naturaleza pública.

"No conozco nada más allá de la intención de la Diputación y de lo que he leído en la prensa", se ha encogido de hombros el alcalde, asegurando que a la Gerencia de Urbanismo "no ha llegado nada" de documentación oficial sobre este asunto y, por tanto, él no puede darse "por enterado" del asunto.

En paralelo, ha destacado el "ambicioso" plan de actuaciones de la Empresa Municipal de Vivienda, Equipamiento y Suelo (Emvisesa) con horizonte en 2026, que contempla la construcción de 1.403 viviendas y alojamientos; manifestando que actualmente ya están en construcción "442" de tales nuevas viviendas y la pretensión es que antes de que finalice el año, ya estén en proceso de edificación "más de 600 viviendas" de dicho plan local.

Y es que según ha destacado, para su gobierno local es "una prioridad facilitar el acceso a la vivienda digna e incrementar la oferta" residencial, "para que baje el precio, los jóvenes puedan comprar su vivienda en Sevilla y frenar así la huida de sevillanos, principalmente al Aljarafe", extremo del que ha culpado a "la parálisis urbanística de la ciudad en los últimos años"; pesando de otro lado voces que atribuyen también la reducción de la población a la proliferación de las viviendas de uso turístico con la consecuente bajada en el número de inmuebles residenciales disponibles y por ende el alza de los precios.

Tablada y el PGOU

Otro de los aspectos abordados por el primer edil ha sido el futuro de la dehesa de Tablada, respecto a la cual la Justicia ha tumbado los diferentes recursos del conglomerado empresarial propietario de los terrenos contra el articulado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 relativo a la clasificación de sus 367,4 hectáreas como suelo no urbanizable de especial protección; desechando al mismo tiempo los tribunales los intentos de expropiación incoados en el pasado por el Ayuntamiento hispalense, con la idea de transformar este espacio en un gran parque periurbano.

Sanz ha señalado que Tablada sigue siendo "un debate abierto", lo que le ha llevado a recordar su pretensión de "modificar el PGOU de 2006", que cataloga esta zona como suelo no urbanizable de especial protección, porque se trata de un planeamiento ya "agotado" y que no ha resuelto a su entender diferentes problemáticas de la ciudad.

Zona verde y otros usos

Al hilo, ha dicho que a él le "gustaría" que los terrenos de Tablada acogiesen "un gran pulmón verde, compatible con incorporar usos residenciales, equipamientos, comerciales y terciarios". "Sobre todo, un gran pulmón verde, que no es incompatible con otros usos", ha enfatizado.

En cualquier caso, Sanz ha encuadrado el destino de estos terrenos en "el debate del nuevo PGOU que necesita Sevilla" y la "nueva oficina" que prevé crear para el diseño del nuevo instrumento de planificación urbanística, lo que le ha llevado a precisar que el Gobierno local del PP, en minoría con 14 concejales de un total de 31, "no puede afrontar" esa operación sin "una mayoría suficiente y menos aún con una oposición" como la actual, pues los populares vienen acusando al PSOE, Vox y Podemos-IU de "tripartito bloqueador" a cuenta de las ocasiones en las que no han prosperado en el pleno las propuestas municipales por el voto contrario o abstención de tales grupos.

El distrito portuario

Y en cuanto al proyecto del futuro distrito portuario, que plantea 98.000 metros cuadrados de edificabilidad en la margen oriental de la avenida de Las Razas, con 82.000 metros cuadrados para usos residenciales (226 viviendas protegidas y 474 de renta libre) y 16.000 para usos terciarios, que admiten diferentes posibilidades comerciales o de oficinas; Sanz ha dicho que el Gobierno local aún "tiene mucho que decir y está muy abierto".

Después de que el pasado mes de marzo, el pleno del Ayuntamiento rechazase con los votos contrarios de Podemos-IU y Vox y la abstención del PSOE el documento de aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU correspondiente a esta operación, el alcalde ha afeado al PSOE que rechace asuntos que promovió cuando gobernaba el Ayuntamiento, avisando de su lado las fuerzas de oposición de la postura contraria de las asociaciones de vecinos de la zona, por aspectos como que "se imponen mayoritariamente usos lucrativos sobre el uso público del espacio".

En ese marco, Sanz ha apostado por "seguir hablando con los vecinos y planteando muevas mejorar a incorporar" al diseño urbanístico, como "nuevos equipamientos, aparcamientos y zonas verdes".